Den danske regjeringen lanserte mandag storstilte planer, som de sier vil skape 12.000 nye jobber i hovedstadsområdet.

Tanken er å bygge ni kunstige øyer i havet sør for København. Tre millioner kvadratmeter skal fylles med jord, melder danske TV 2.

Byggingen av de ni øyene skal ifølge planene sette fart på næringslivsutviklingen i hovedstaden.

– Jeg tror det kan utvikle seg til et slags europeisk Silicon Valley, som gjør at Danmark og hovedstaden kommer til å stå sterkt i konkurransen med Amsterdam, London og Stockholm, fordi vi kan få grønne omstillingsjobber plassert midt i hovedstaden sier Brian Mikkelsen, som er sjef for danskenes svar på NHO, Dansk Erhverv.

Konstruksjonen av de nye øyene skal starte allerede i 2022. Et av grepene som skal tas med byggingen er å flytte byens vannrenseanlegg til de nye øyene.

Det åpner for en større utbygging av Lynetteholm, som skal bli en bydel for 35.000 innbygger med tid og stunder.

Etter planen skal prosjektet være fullført i 2040. De første eiendommene skal legges ut for salg i 2028.