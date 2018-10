Dette er lekkasjene fra Statsbudsjettet

Mandag blir en høytidsdag for økonomer, politikere og lobbyister. Det 11 kilo tunge statsbudsjettet blir sluppet klokken ti, men flere dager før har noen av postene allerede rukket å bli kjent for offentligheten.

NTB sendte fredag ut en liste over noen av lekkasjene fra årets statsbudsjett. Siden har flere medier gått ut med lekkasjer fra kilder i Regjeringen.

Her er et utvalg fra listen til NTB:

* Regjeringen dropper økningen av bilavgiftene.

* Bistandsbudsjettet foreslås å øke med 2,5 milliarder kroner, eller 7,1 prosent, fra 2018 til totalt 37,8 milliarder kroner. Det tilsvarer ett prosent av bruttonasjonalinntekt.

* Regjeringen øker bevilgningene til vedlikehold av riksveier med 400 millioner kroner, der mesteparten skal gå til tuneller.

* Hver kommune skal ha sin egen «kommunepsykolog», noe som koster 50 millioner kroner.

* Regjeringen foreslår å bruke 50 millioner kroner på en kartlegging av en havbunnstruktur som går over delelinjen mot Russland.

* Neste år må restauranter og barer betale arbeidsgiveravgift og foreta forskuddstrekk på tips ansatte mottar.

* De såkalte lærerspesialistene får 50 millioner kroner mer. De ekstra pengene går til høyere lønn og å ansette flere spesialister.

* Hele 70 millioner kroner går til at såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnskole og videregående skole samtidig.

Øker aksjerabatten i formueskatten

Dagens Næringsliv skrev lørdag at finansminister Siv Jensen vil øke «aksjerabatten» i formueskatten fra 20 til 25 prosent, ifølge kilder i tilknytning til Regjeringen. Det betyr at nordmenn må betale mindre formueskatt for verdiene de har i aksjer og driftsmidler, om de har er i posisjon til å betale formueskatt.

Dessuten vil det bli foreslått å øke bunnfradraget. Dagens nivå er på 1,48 millioner kroner.

Skatteprosenten vil ifølge avisen forbli uendret, men forslagene vil for mange skatteytere medføre lavere formueskatt.

Regjeringskilder sier forslaget vil medføre 690 millioner kroner mindre i inntekter for staten.

Om statsbudsjettet: Består av 18 dokumenter: Nasjonalbudsjettet (Meld. St. 1), med hovedtall for økonomien og regjeringens vurdering



«Gul bok», proposisjonen om statsbudsjett, samlet omtale av regjeringens budsjettforslag for neste år



Proposisjonen om skatter og avgifter, nye forslag til skatter og avgifter samt lovendringer



De 15 departementene legger også fram hver sin proposisjon for sitt område

Når statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, finnes resultatet i «Blå bok» på Stortingets nettsider. Kilde: ungokonomi.no

Avisen skriver at Kristelig Folkepartis finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad er «avventende positiv» til forslaget, samt at Arbeiderpartiet støttet forslaget om å gi økt aksjerabatt i formueskatten.

Flere millioner til forsvar



Regjeringen vil bevilge 535 millioner mer til Forsvaret og Politiet.

Sjøforsvaret får med seg over halvparten. Forsvarsgrenen får 295 millioner kroner mer å rutte med, og har med det en totalramme på 4,4 milliarder kroner neste år.

FÅR EKSTRA MILLIONER: Sjøforsvaret får økte bevilgninger i Statsbudsjettet, ifølge NTBs oversikt over budsjettlekkasjer. Her fra en av de norske fregattene.

Gunstigere for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen vil foreslå gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende, gjennom å øke grensen for skattefavorisert pensjonssparing fra seks til syv prosent.

Forslaget vil koste staten 65 millioner kroner.

I revidert budsjett for 2017 ble fradragsgrensen økt fra fire til seks prosent. Samtidig ble det innført en ny ordning for individuell pensjonssparing.

Mer til klima og jernbane

Jernbanebudsjettet vil øke med hele 12 prosent til 27 milliarder kroner for neste års budsjett. NTB skriver at byggingen av en ny Oslo-tunnel, Østfoldbanen og Vestfoldbanen er blant prosjektene som vil få mer penger fra politikerne.

Regjeringen vil blant annet også legge 400 millioner kroner på bordet for å jobbe med å rense verdenshavene for plastavfall.

Dessuten kan 1,1 milliarder kroner bli brukt på fornybar energi i utviklingsland. Det medfører en økning i bevilgningene på 430 millioner kroner fra året før.

Det statlige statsforetaket Enova, som jobber med omlegging til mer klimavennlig energibruk i landet, får tilført 344 millioner kroner fra i år. Det betyr at de får over 3 milliarder i neste års statsbudsjett til å bruke på klimatiltak.

Regjeringen foreslår også en økning av bevilgningene til bevaring av regnskog med 200 millioner kroner, samt økt støtte til ulike forskningsprosjekter med 55 millioner kroner.

Fornybarfondet Nysnø får også en investeringkapital på 400 millioner i neste års budsjett.