Dette forventer økonomene av Siv Jensens statsbudsjett

– Vi gjør unna statsbudsjettet på to minutter. Vi ser på budsjettimpulsen. Det andre er detaljer vi kan ta etter hvert, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov til E24.

Han mener det viktigste å studere, i et makroøkonomisk perspektiv, er budsjettimpulsen, som sier hvor mye eller lite statsbudsjettet bidrar til veksten i norsk økonomi.

Mandag legges forslaget til nytt statsbudsjett frem for Stortinget, men allerede forrige uke kom det en rekke lekkasjer fra neste års budsjett.

– Vi tror på et nøytralt budsjett neste år. Vi har ikke behov for noe ekstra drahjelp fra finanspolitikken nå, sier Hov.

Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Budsjettimpulsen i 2018-budsjettet var på 0,1 prosentpoeng, noe som var en nedgang fra 0,4 prosentpoeng året før og 0,7 prosentpoeng i 2016-budsjettet.

– Hvis de legger seg på en nøytral linje, innebærer det at de kan øke oljepengebruken med fire til fem milliarder kroner. Det vil bare være en marginal økning, slik at innfasingen er mer i takt med den underliggende veksten i norsk økonomi, sier Hov.

Han peker på at Norges Bank må se seg nødt til å endre sitt bilde av norsk økonomi om de ikke legger seg på en nøytral linje.

– Hvis de legger seg på en nøytral linje, så er det i samsvar med det Norges Bank har lagt til grunn. Det betyr at det ikke vil utgjøre noen forskjell for rentene.

– Overraskelsene er nok små for oss i morgen. Statsbudsjettet pleier ikke å være noe stort tema for markedet. Kanskje spesielt i dagens situasjon, der det er en bred oppfatning om at det går bra i norsk økonomi, sier seniorøkonomen.

– Riktig å holde igjen pengebruken



Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener regjeringen bør holde igjen pengebruken.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO sier til E24 at han håper regjeringen vil holde et mildt kontraktivt (et budsjett som demper veksten i norsk økonomi, journ.anm.) eller et nøytralt budsjett.

– Det er riktig å holde igjen på pengebruken, sier økonomen, og viser til at regjeringen bør sette av penger nå som det går bra med norsk økonomi.

– Vi kan risikere at ansvaret for å stramme til økonomien havner hos Norges Bank.

Dørum peker også på at regjeringen har et begrenset spillerom.

– Det som vil overraske meg er om det dukker opp store og kostnadskrevende satsinger på enkeltområder, sier han.

Forbrukerøkonom håper på mer i barnetrygd

Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB og blant annet kjent fra TV-programmet Luksusfellen.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB tror ikke mandagens budsjett vil endre familiebudsjettene vesentlig.

– Det er alltid spennende å se hvordan statsbudsjettet påvirker eget budsjett. Vi har fått 24 milliarder i skattelette med denne regjeringen, men samtidig øker andre avgifter. Hvor mye vi sitter med til slutt pleier ikke alltid å utgjøre de store summene, sier Sandmæl.

– Det som påvirker oss er renten, som allerede har gått opp og som er ventet å gå ytterligere opp. Jeg håper de gruppene som ikke har så mye vil sitte igjen med mer, sier hun og peker særlig på unge, pensjonister og lavinntektsfamilier.

Sandmæl håper på en økning i barnetrygden, eller at den blir behovsprøvd. Satsen har stått uendret på en månedlig utbetaling på 970 kroner siden 1996.

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea tror nordmenn kan vente skattelette i budsjettet.

– Vi kan forvente skattelette, noe som er godt nytt for de fleste av oss, men også avgiftsøkninger som vil tynge noen mer enn skattelette gagner. Så vil tiden vise hvem som går i pluss og hvem som får i minus, sier Reitan.

– Jeg er også spent på om regjeringen vil innføre en avgift av typen som engasjerer folket, slik de har gjort tidligere år. Vi husker alle hvordan pose-, flysete og sukkeravgift har skapt engasjement blant folk flest.

Positiv til lettelser i formuesskatten

Dagens Næringsliv skrev lørdag at regjeringskilder har uttalt at bunnfradraget i formuesskatten vil øke i statsbudsjettet, samt at verdsettelsesrabatten av aksjer og driftsmidler vil bli økt fra 20 til 25 prosent.

Silje Sandmæl stiller seg positiv til lekkasjen fra budsjettet.

– Jeg synes det er veldig positivt om folk blir mer stimulert til å investere i aksjer. Ikke bare er det bra for privatøkonomien, samtidig som det er veldig bra for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, sier forbrukerøkonomen.

Hun peker på at nordmenn burde investere mer av pengene sine aksjer og fond.

NHO-økonomen stiller seg også positiv til forslaget.

– Dette er et lite skritt i riktig retning, men det er fortsatt langt frem til verdsettelsen av aksjer og driftsmidler er på linje med primærbolig og hytter. Fortsatt stimulerer formuesskatten til å investere i bolig og hytte fremfor å investere i næringsvirksomhet og arbeidsplasser, sier Dørum.

