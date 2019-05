Saken oppdateres.

USAs president Donald Trump rystet verdens børser da han forrige helg lanserte at de ville øke tollene fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar.

Dette på grunn av de amerikanerne mener er stadige kinesiske «omkamper» i allerede ferdigforhandlede punkter i de pågående handelssamtalene mellom verdens to største økonomier.

Trump satte frist til midnatt natt til fredag, eller klokken 06.00 norsk tid, på å nå en enighet som kunne avblåse tollhevingen.

Nå har deadline passert, uten at det er kommunisert noe gjennombrudd i handelssamtalene som startet torsdag, og som Det hvite hus har kunngjort skal fortsette fredag.

Kina har tidligere varslet at de vil komme med mottiltak når tollhevingen blir noe av.

Vi kan med andre ord gå mot en ny eskalering av handelskrigen mellom de to landene.



«Vakkert brev»

Torsdag sa Trump at en avtale med kineserne fortsatt er et alternativ, men at tollene er et «fantastisk» alternativ. Uttalelsen kom i forbindelse med at han møtte den amerikanse delegasjonen som deltok i den første runden med samtaler, ifølge CNBC.

– Det er et alternativ jeg har snakket om i årevis. Vi vil hente inn godt over hundre milliarder dollar årlig. Vi har aldri hentet ti cent fra Kina, sa presidenten.

Presidenten sa også at han hadde mottatt det han omtalte som et «vakkert brev» fra Kinas president Xi Jinping.

– Vel, han har nettopp skrevet et vakkert brev til meg, jeg har nettopp mottatt det, og jeg kommer sannsynligvis til å snakke med han på telefon, sa Trump torsdag, ifølge CNBC.

Slik ser børsene ut fredag morgen:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,86 prosent



Hang Seng i Hongkong opp 0,64 prosent



Shanghai Composite opp 1,50 prosent



Kospi i Seoul ned 0,08 prosent



STI i Singapore opp 0,31 prosent



ASX 200 i Sydney opp 0,04 prosent

Også oljeprisen stiger. Brent-oljen står i 70,52 dollar, vel 0,4 prosent opp for dagen.

Fortsetter fredag



Representanter fra USA og Kina har altså sagt at samtalene vil fortsette fredag.

– President Donald Trump møtte USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin etter deres første møte med Kinas delegasjon. Sammen ble de enige om å fortsette diskusjonene i morgen, heter det i uttalelsen fra Det hvite hus, ifølge NTB.

Ifølge Reuters varte møtet mellom Kinas visestatsminister Liu He, USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin i 90 minutter.

Amerikanerne gikk langs Pensylvania Avenue, fra møtelokalet og tilbake til Det hvite hus, men snakket ikke med reportere.

Kineserne sa heller ingenting på vei ut av møtet.