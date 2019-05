– USA har raslet med sabelen tidligere, men det er dramatisk at de kommer med et slikt utspill mens landene holder på å godkjenne den reviderte Nafta-avtalen. Det viser at USA gir blaffen i regelverket, sier seniorforsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Ifølge Det hvite hus kommer USA til å innføre straffetoll på alle meksikanske varer fra 10. juni. Satsen vil etter planen øke gjennom sommeren hvis ikke Mexico tar grep for å få slutt på at ulovlige migranter tar seg inn i USA.

NUPI-FORSKER: Arne Melchior forsker på internasjonal handel. Han har doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Oslo.

Arne Melchior beskriver trekket som et voldsomt tillitsbrudd i det handelspolitiske forholdet som siden 1994 har vært sikret gjennom den nå utgående Nafta-avtalen.

– Man håpet at den reviderte avtalen var et forsonlig trekk fra Trump, men nå gjør han avtalen til en vits med denne tollen, sier han.

Stiller spørsmål ved Trumps fullmakter

Melchior mener dette er nok et uttrykk for usikkerheten USAs president skaper for næringslivet, da betydelige investeringer er basert på fri handel.

Heller ikke økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo anser trekket som videre klokt.

– Det er veldig bekymringsfullt. Trumps handelspolitikk markerer på sett og vis slutten på en æra der man har en stor felles forståelse for ikke å bruke toll. Et fritt handelsregime gagner det store flertall, mens det motsatte straffer dem, for eksempel alle amerikanere som kjøper meksikanske varer, sier hun.

Professoren stiller samtidig spørsmål ved vedtakets lovlighet.

– Jeg kan ikke skjønne at dette kan harmonere med hverken eksisterende eller revidert Nafta-avtale, så det er for meg uklart om Donald Trump går ut over sine fullmakter. Han har ikke fullmakt til å gå på tvers av Kongressen.

Liten tro på snarlig løsning

De aktuelle straffetollene er på mange måter et sidespor fra den fremste konflikten i Trumps handelspolitikk: Forholdet til Kina som bare fortsetter å eskalere i negativ retning.

Kinesiske medier har denne uken skrevet at deres neste svar kan bli å begrense eksporten av såkalte sjeldne jordmetaller til USA. Gruppen med 17 sjeldne metaller brukes i produkter knyttet til alt fra høyteknologi som vindturbiner, batterier, smarttelefoner og motorer til militært utstyr.

Arne Melchior sier han tidligere ikke har vært spesielt optimistisk til en snarlig løsning på konflikten og at han ikke har blitt noe mer positiv nå. Samtidig fremhever Nupi-forskeren at det er vanskelig å være sikker på hva som er «spillteoretiske» utspill og hva som er reelle trusler.

Enighet om kraftfull skyts

Karen Helene Ulltveit-Moe knytter heller ikke særlig stor tro til en løsning på kort sikt. Hun fremhever samtidig det tosidede ved konflikten for dem som skulle tro at det hele er en personlig kampsak fra Donald Trump.

PROFESSOR: Karen Helene Ulltveit-Moe ved UiOs økonomiske institutt.

– Kina utfordrer USA som stormakt. Det liker ikke USA og derfor har de satt i gang det de har. Så er det også slik at man lot Kina komme med i WTO og samtidig har latt dem oppføre seg på måter som andre i organisasjonen ikke får.

– Så det er klart at noe av det Trump tar tak i er legitimt, men det stilles spørsmål ved måten han slår tilbake på og hvor målrettet tiltakene hans er for å oppnå det han ønsker.

Melchior påpeker også at det er stor enighet i USA om bruke kraftfull skyts mot Kina. Hvor omfattende konflikten kan bli, mener han avhenger av om vedvarende handelskrig er noe som først og fremst støttes av en mindre boble i Det hvite hus eller om det er en felles økonomisk og sikkerhetspolitisk intensjon.