Trump: Klar til å innføre toll på all import fra Kina

President Donald Trump indikerer overfor CNBC at han er villig til å innføre toll på alle kinesiske goder som importeres til USA – hvis det skulle bli nødvendig.

Den samlede verdien av kinesisk import ligger på 505 milliarder dollar. Det tilsvarer 4173 milliarder norske kroner.

– Jeg er klar til å gå til 500, sa Trump i intervjuet med CNBC.

Referansen er til dollarbeløpet på kinesisk import til USA fra 2017. Til sammenligning eksporterte USA varer verdt 129,9 milliarder dollar til Kina.

Så langt har USA innført toll verdt 34 milliarder dollar, og Kina svarte med samme mynt. Skulle Trump iverksette trusselen om toll på all import vil ikke Kina være i stand til å gjengjelde, ettersom de ikke importerer på langt nær så mye fra USA.

Mener handelen er urettferdig

– Jeg gjør ikke dette for politikken, jeg gjør det for å gjøre det rette for landet vårt. Vi har blitt lurt av Kina i altfor lang tid, sa Trump i intervjuet.

Både USA og Kina har beskyldt hverandre for urettferdig handel.

Trump sa i CNBC-intervjuet at han ikke har innført toll for å ha dårlige hensikter overfor Kina.

– Jeg vil ikke at de skal være redde. Jeg vil at de skal gjøre det bra.

Den amerikanske presidenten sa at USA blir utnyttet på flere områder over lang tid.

– Jeg liker president Xi godt, men det var veldig urettferdig.

Har allerede innført toll på flere varer

Trump innførte tidligere denne måneden 25 prosent toll på kinesiske varer til en verdi av 34 milliarder dollar, tilsvarende 280 milliarder norske kroner, ifølge Bloomberg.

Snart får varer til en verdi av 16 milliarder dollar, 132 milliarder kroner, også 25 prosent toll.

Trump-administrasjonen har også innført 10 prosent toll på kinesiske varer til 200 milliarder dollar, eller 1.652 milliarder kroner.

Kina svarte på den første runden med tollsatser ved å innføre straffetoll på varer fra USA. Landet har sagt at de vil svare på flere av USAs tollsatser.