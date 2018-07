Trump truer med å «stenge USA» om han ikke får flertall for muren

På Twitter skrev USAs president Donald Trump på søndag at han er villig til å stenge ned det offentlige i USA hvis demokratene nekter å stemme for endringene han ønsker innen innvandring, inkludert byggingen av muren langs grensen mot Mexico.

Muren mot Mexico står kanskje igjen som det fremste eksempelet på Donald Trumps politiske løfter fra valgkampen før seieren i 2016.

Så langt har Kongressen gitt ham noe finansiering, ifølge Republikanernes leder i Representantenes hus Paul Ryan er 1,6 milliarder dollar (13,1 milliarder kroner) tildelt prosjektet.

Og tidligere denne uken offentliggjorde Republikanerne i Representantenes hus en utgiftsplan for neste år der 5 milliarder dollar er satt av til muren.

Det er mye penger, men fremdeles et stykke unna de 25 milliardene dollar (204 milliarder kroner) som Donald Trump har bedt om.

I tweeten tar presidenten også til orde for endringer innen lovlig innvandring. Vekk skal et visa-lotteri-program. I tillegg ønsker han slutt på praksisen der ulovlige immigranter blir løslatt mot at de møter opp til høring i retten, skriver nyhetsbyrået AP.

Presidenten krever innvandringspolitikk som baserer seg mer på samfunnsmessig verdi enn på familiære bånd.

– Vi må kvitte oss med lotteriet, «catch & release», etc. og omsider få et innvandringssystem basert på oppnåelser. Vi trenger at fremragende mennesker kommer inn i landet vårt, skrev han.

Demokrater og noen republikanere har enn så lenge vært mot Trumps foreslåtte endringer.

Tapte 200 milliarder i 2013

I USA tildeles det offentlige midler til sin daglige drift hvert år. Om ikke Demokratene og Republikanerne lykkes å bli enige om et nytt budsjett før det gamle budsjettåret er over, vil landet måtte stenge ned i mangel på penger.

Dette truer nå Donald Trump med å gjøre, når budsjettåret avsluttes 30. september, for å trumfe gjennom Mexico-muren og resten av hans innvandringspolitiske ønsker. Det er et risikabelt spill, poengterer AP.

Sist gang den amerikanske presidenten stengte stengte det offentlige var i 2013, da nedetiden strakte seg over 16 dager. Det skal, ifølge en analyse fra Standard & Poor, ha kostet den amerikanske staten 24 milliarder dollar, nesten 200 milliarder kroner, i tapte inntekter.

I januar i år så det også ut til at det kunne gå mot en ny stans i landets offentlige virksomheter. Da beregnet S & P det potensielle inntektstapet å komme på 6 milliarder dollar i uken, tilsvarende 49 milliarder kroner.