Reagerer på ny bensinpris-rekord: – Det er lureri

Mandag satte bensinstasjonskjeden Cirkle K opp listeprisen for bensin med ti øre til 17,34 kroner. Dermed ble det nok en rekord i drivstoffprisene i Norge, etter at torsdagens veiledende pris på 17,24 kroner også slo rekorden fra oktober i fjor.

Så sent som i januar var veiledende pris på 16,01 kroner, det laveste nivået på ni måneder, etter at oljeprisen hadde falt til 54 dollar fatet mot slutten av fjoråret.

De høye drivstoffprisene får Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til å tenne på alle plugger. Han minnes vinterens strømpriser, som nådde høyeste på åtte år i første kvartal, og retter en kraftsalve mot finansminister Siv Jensen.

– Det har blitt rekordhøye avgifter både på strøm og drivstoff mens Siv Jensen har vært finansminister. I vinter var det strømprisen, nå er det drivstoffprisen som er på rekordnivå, sier Vedum til E24.

– Avgiftene har aldri vært høyere enn de er nå. På drivstoff økte avgiftene mer på ett år enn på åtte rødgrønne år. Det er et aktivt valg som Frp har tatt. De har økt avgiften med 36 prosent på strøm siden de overtok. Politikken til denne regjeringen er å øke avgiftene til folk flest og å kutte skattene for de rikeste, sier han.

Vedums beregning om 36 prosent tar imidlertid ikke hensyn til den generelle prisveksten. Hvis det blir korrigert for dette, er den reelle veksten i elavgiften 19 prosent, viser Aftenpostens beregninger på grunnlag av SSB-tall.

– Lureri!



Likevel mener Vedum altså at Frp har bløffet velgerne.

– Det er lureri! Det Frp sa i valgkampen var ren bløff! De ga inntrykk av å innføre lavere avgifter, men de har aldri vært høyere. De som er avhengig av å bruke bil i forbindelse med jobb får svi. Før var det gode pendlerfradrag, men alle som nå skal fylle ut skattemeldingen sin merker at pendlerfradraget er kuttet enormt, sier han.

Sp-lederen mener det er vanlige folk som nå får regningen for Frps politikk.

– Vanlige folk får regningen. Mens de som jobber på Rema 1000 får mer i skatt, får de som eier Rema 100 mindre i skatt. Det er grunnleggende feil at vanlige arbeidsfolk skal oppleve større belastning. Den vridningen er gæren. Det er det motsatte av det Frp sa før valget, sier Vedum.

– Det ser vi nå konkret på strømregningen. Konkret på pumpa når de skal fylle drivstoff. Konkret på pendlerfradraget i skattemeldingen.

– Ingen finansminister noen gang har satt inn mer avgifter enn Siv Jensen. Det slår veldig usosialt ut. Det rammer mye hardere dem som tjener 400.000 enn dem som tjener 4 millioner kroner.

Siv Jensen: – Ikke sant



Finansminister Siv Jensen tilbakeviser Vedums kritikk kategorisk.

– Vi ser at pumpeprisene svinger ganske mye fra uke til uke og fra dag til dag. At prisene er høye nå skyldes primært høy oljepris og andre forhold vi ikke har kontroll over. Avgiftene på bensin har vært reelt sett omtrent uendret siden 2002 og er litt lavere enn da vi overtok. Det Vedum sier er rett og slett ikke sant.

– Det er bedre å være bilist i dag enn med rødgrønn regjering. Avgiftene på bilhold er i snitt 2.100 kroner lavere i året enn tidligere. I tillegg er gjennomsnittlig engangsavgift nær 40.000 kroner lavere. Avgiftene er redusert med 1,6 milliarder kroner, blant annet med kutt i årsavgift og omregistreringsavgift, sier Jensen.

Oljeprisen har steget fra 54 dollar ved nyttår til over 70 dollar fatet nå, og bensinprisen har fulgt etter oppover. I tillegg er kronen svært svak, noe som bidrar til å løfte prisen på oljeprodukter målt i norske kroner.

Kaller Senterpartiet hyklere



Jensen viser til at inntektene til statskassen fra bilistene har stupt med over 13 milliarder kroner siden 2013, blant annet fordi bilavgiftene er lagt om slik at det lønner seg å kjøpe sikre, drivstoffgjerrige biler med god plass til en hel familie.

I samme tidsrom er samferdselsbudsjettet økt med 75 prosent, over 30 milliarder kroner i økning, skriver Jensen i en e-post til E24.

– Senterpartiet er hyklerske. Våren 2016 gikk de sammen med MDG, SV og AP og foreslo at økte drivstoffavgifter skulle være et sterkt virkemiddel for å få folk bort fra bensin og dieselbiler.

Forslaget fra de fire partiene lød: «Stortinget ber regjeringen sørge for at dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis økes, og fortsatt belønne null- og lavutslippsløsninger.»

– Det er også disse partiene Senterpartiet ønsker å samarbeide med, da kan vi forvente enda mer av dette. Jeg tror ingen forventer at SV og MDG skal gå med på å senke drivstoffavgiftene? Mer makt til MDG ville vært et mareritt for norske bilister, sier Jensen.

– Frp får ikke gjennomslag for alt, og noen avgifter er dessverre økt som følge av at vi ikke har flertall alene. Men det er kun FrP som er bilistenes parti, og derfor har vi senket bilavgiftene, fryst drivstoffavgiftene og satt i gang en massiv utbygging av veier som vil gjøre bilistenes hverdag enklere.