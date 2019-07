Oslo-byrådet vil tilbakebetale «feilinnkrevd» eiendomsskatt

Det bekrefter finansbyråd Robert Steen i en pressemelding torsdag.

Byrådet i Oslo vil ved neste bystyremøte foreslå at skattevedtakene fra 2017 rettes slik at skatteyterne får tilbakebetalt differansen mellom to og tre promille i skattesats, skriver de i en pressemelding.

Advokatfirmaet Wiersholm har ifølge sine beregninger tidligere kommet til at det dreier seg om rundt 177 millioner kroner. Det var Wiersholm som førte søksmålet mot Oslo kommune opp til Høyesterett, hvor dom ble avsagt i slutten av juni.

150 millioner kroner



Finansbyråd Robert Steen sier i meldingen at de har kommet til en annen sum.

– Byrådet vil foreslå for bystyret at kommunen retter skattevedtakene fra 2017 slik at skatten for 2017 for boliger og fritidsboliger baserer seg på en skattesats på to promille. En slik retting vil medføre en tilbakebetaling av drøyt 148 millioner kroner pluss renter, totalt om lag 150 millioner kroner, sier Steen i meldingen.

Byrådet har avsatt 250 millioner kroner for å ta høyde for en eventuell tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016.

Merkostnaden ved at det rettes for 2017 foreslås finansiert ved redusert overføring fra drift til investering i den samme budsjettjusteringssaken som omhandler 2016, skriver finansbyrådet i pressemeldingen.

Høyesterettsdom



Det var 25. juni det ble klart at Høyesterett mener Oslo kommunes eiendomsskatt-modell er gyldig, og at bunnfradraget på 4 millioner ikke var for høyt, men at kommunen hadde skrevet ut skatten for sent.

Fristen var 1. mars, ikke 1. juli, fastslo Høyesterett.

Daget etter bekreftet byrådet i en pressemelding at kommunen ville tilbakebetale til sammen 250 millioner kroner samtlige skattebetalere for 2016.

«Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016, var ugyldige, fordi kommunen hadde oversittet utskrivingsfristen. Derimot lå det innenfor kommunens skjønnsfrihet å fastsette bunnfradraget til 4 millioner kroner», heter det i et sammendrag av dommen fra Høyesterett.

Nå kommer altså 150 millioner kroner i tillegg, ifølge byrådet.