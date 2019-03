Om flyselskapet du reiser med går konkurs mens du er på tur, kan det i verste fall føre til at du blir sittende på andre siden av kloden og selv må organisere og betale for en dyr hjemreise.

Det mener Forbrukerrådet og Virke er uholdbart i en tid hvor nordmenn reiser mer enn noen gang, og hvor stadig flere flyselskapet på kontinentet må kaste inn håndkle som følge av beintøff konkurranse.

De siste to årene har for eksempel AirBerlin, Monarch Airlines og Primera Air gått konkurs. Bare den siste måneden har tyske Germania og britiske Flybmi lidd samme skjebne.

Derfor oppfordrer de nå forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad og regjeringen til å fremme forslag om et eget reisegarantifond for flyreiser.

En slik ordning finnes nemlig i Danmark. Etter Primera Air-konkursen har fondet betalt ut 14 millioner kroner til danske reisende, ifølge Virke, som har fått opplysningen fra det danske Rejsegarantifond.

Ordning gjelder kun pakkereiser

I dag er det slik at du som forbruker er beskyttet mot konkurs dersom du har bestilt pakkereise fra en reisearrangør. Det betyr at du må ha bestilt minst to tjenester, eksempelvis fly og hotell, før garantien gjelder.

I juni 2018 vedtok Stortinget at regjeringen skal fremme forslag om at pakkereisearrangørene skal stille reisegaranti også når de kun selger en flybillett. Regjeringen har foreløpig ikke kommet tilbake til Stortinget med dette. Når de gjør det, mener Forbrukerrådet og Virke at forslaget også bør innlemme flyselskaper.

– I dag er det ingen ordning for flyselskapene. Hvis de går konkurs, har man som forbruker ingen rettigheter. Vi vil ha rettighetene til de som kjøper flyreiser opp på nivå til de som kjøper pakkereiser, sier leder i Virke reiseliv, Astrid Bergmål, til E24.

– Vi er reisende uansett om vi bestiller tur via reiseoperatør eller direkte fra flyselskapet. Det er viktig at vi har den samme beskyttelsen, legger hun til.

KREVER BEDRE BESKYTTELSE: Leder i Virke reiseliv, Astrid Bergmål (t.v.), og direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Et marked i endring



Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket påpeker at behovet for en bedre ordning har oppstått i nyere tid, ettersom flykonkurser ikke var et reelt problem i like stor grad for noen år siden.

– Mange selskaper var statseide, og derfor var det utenkelig at vi som forbruker skulle havne i en situasjon der flyselskapet gikk konkurs men vi var på reise. Men nå har vi sett mange tilfeller av dette, sier Blyverket til E24.

Hun trekker frem de mange konkursene hos lavprisselskaper i Europa den siste tiden, og mener at problemstillingen har rykket nærmere oss nordmenn også. SAS var kun var minutter unna å gå konkurs i 2012, og Norwegian i det siste har hatt betydelige pengeproblemer.

– Samtidig har vi som forbrukere endret atferd. Det er naturlig for oss å ta grep om egen reiseplanlegging. Vi ønsker oss ikke tilbake til en situasjon hvor vi må gå via reiseoperatør. Vi ønsker å kunne handle trygt og være sikret mot konkurs uansett hvor vi kjøper reisen vår, sier Blyverket.

Forbrukerdirektøren påpeker at man har visse rettigheter dersom man har kjøpt flybilletten med kredittkort. Da har man krav på å få refundert pengene.

– Men det er ikke gitt at det løser utfordringen din. Hvis du har strandet på den andre siden av jorda vil en ny billett kunne koste veldig mye mer, sier Blyverket.

Ber regjeringen se til Danmark

Forbrukerrådet og Virke har kokt sammen et løsningsforslag til regjeringen. Det innebærer å se til Danmark for inspirasjon.

Der har myndigheten opprettet et eget reisegarantifond for flyreiser. Forbrukerne betaler 2 kroner i avgift på flybilletten, som går direkte til reisegarantifondet. Dersom man er ute og reiser på konkurstidspunktet, sørger fondet for hjemtransport. Man kan også få deler av pengesummen tilbake dersom man hadde bestilt billett for en reise lenger frem i tid. Dette forutsetter imidlertid at den opprinnelige billetten kostet mer enn 1.000 kroner.

Forbrukerrådet og Virke mener denne løsningen er god, ettersom flyselskapene slipper å binde opp kapital, og forbrukerne er beskyttet.

– Vi har ikke tatt stilling til størrelsen på avgiften eller hvordan det konkret skal innrettes, men vi mener det er mulig å se til Danmark for inspirasjon. Det er ingen grunn til at det ikke skal kunne fungere i Norge, ettersom både konkurransebildet og reiseatferden er relativt lik, sier Blyverket.

– Det vil gjelde uansett hvilket flyselskap det er snakk om. Det vil ikke være konkurransevridende, og gjør at flyselskapene kan fortsette å drive med de samme konkurransevilkårene, sier Bergmål i Virke.

– Liten kostnad

Ettersom ordningen forutsetter en avgift på flybilletten, er det de reisende selv som må bære kostnaden av et slikt fond gjennom avgiften på flybilletten.

– Vi mener det er en konstruktiv løsning på et tiltagende problem. Kostnaden vil være så liten og gevinsten så stor dersom vi faktisk står fast. Derfor mener vi det er et forslag som er verdt å se nærmere på, sier Blyverket.

– Dette er et veldig praktisk og nyttig tiltak for folk som står fast. Inntil vi får på plass en lignende ordning i Norge, må vi oppfordre folk til å kjøpe reisene sine gjennom reisearrangører, sier Bergmål.

Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Ropstad: – Neppe aktuelt

– Jeg forstår problemstillingen, og som forbrukerdepartement er vi opptatt av å arbeide for at forbrukerne får best mulige rettigheter. Men normalt er det altså slik at den enkelte selv må bære risikoen for konkurs, også for flyreiser, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad til E24.

Han mener at reisegarantifondet som i dag gjelder for pakkereiser fungerer godt, samtidig som det også snart vil bli bedre. Departementet har sendt forslaget om å innføre krav om reisegaranti også når reisearrangører kun selger flybilletter, til høring, ifølge ministeren.

Saken fortsetter under annonsen.

– Vi har mottatt forslaget fra Forbrukerrådet og Virke. Nå må vi sette oss ned og bruke litt tid på vurdere forslaget og eventuelle konsekvenser av det, sier Ropstad.

– Det er neppe aktuelt å opprette et parallelt reisegarantifond, legger han til.

– Hva synes du om en ordning slik de har i Danmark?

– Umiddelbart høres ordningen i Danmark om en veldig liten avgift per flyreise fra dansk flyhavn interessant ut. Men dette må utredes grundig før vi kan ta stilling til en slik ordning i Norge, sier Ropstad.

LES OGSÅ: Derfor bør du dra på pakkereise (for abonnenter)

Flyselskapene negative

Norwegian Air Shuttle fremholder overfor E24 at de er negative til et slikt reisegarantifond.

– Vi synes det er en dårlig idé å pålegge passasjerene enda flere avgifter og ser heller ikke dette behovet, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til E24.

Han spør seg om ikke dette er et ansvar forsikringsselskapene bør ta.

Slik det er nå, dekker reiseforsikringer vanligvis ikke hjemreise ved konkurs, ifølge Forbrukerrådet.

– Luftfarten er nå i en fase hvor vi ukentlig får nyheten om flyselskaper som går konkurs, og hvor mange sliter økonomisk. På den bakgrunn forstår vi at det oppstår usikkerhet knyttet til flyreiser som er kjøpt flere uker og måneder frem i tid, sier kommunikasjonssjef i SAS Norge, Knut Morten Johansen, til E24.

Han fremholder likevel at SAS' holdning er at garantiene som allerede finnes i dag fungerer godt og dekker majoriteten av de reisende. Johansen peker også på at det nylig har blitt innført noe bedre garantier for såkalte sammensatte reiser, som gjelder når du kjøper eksempelvis hotell via flyselskapene sine sider etter du har bestilt billett.

– Når vi også vet at en stor andel av flyreisene kjøpes med kredittkort, som gir refusjon i tilfelle konkurs, eksisterer det allerede en sikring. Legger man til enda et fond får vi en situasjon som gjør at de fleste er sikret dobbelt, sier Johansen.

– Vi er altså skeptiske sett i lys av at det nylig er innført utvidede garantier for sammensatte reisearrangement.