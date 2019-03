Myndighetene i Hongkong planlegger ifølge The Guardian å svi av hele 624 milliarder hongkongdollar på å bygge tre kunstig øyer utenfor Lantau, den største av øyene byen hviler på i dag.

Det vil i norske penger si cirka 680 milliarder kroner, altså mer enn ti norske forsvarsbudsjett.

De nye landmassene vil bestå av tree nye øyer.

De nybygde, kunstige landmassene skal være på 1.000 hektar, og det betyr at de totalt vil bli dobbelt så store som den berømte Palm Jumeirah-halvøyen som ble bygget utenfor Dubai (560 hektar).

Innflytting i 2032



The Guardian skriver videre at arbeidet på den kunstige øymassen skal starte i 2025, og at de første innbyggerne på den nye bydelen i Hongkong skal kunne flytte inn syv år senere.

(saken fortsetter under illustrasjonen)

SLIK BLIR DET: De rosa-skraverte feltene er de planlagte nye øyene. Det gule landområdet er den eksisterende Lantau-øya, mens sentrum av Hongkong-by er det grå til høyre på illustrasjonen. Dette er fra myndighetenes transportplan for prosjektet

Boligkrise



De nye prosjektet skal etter planen kunne gi plass til hele 260.000 leiligheter, hvorav mesteparten vil bli gjort tilgjengelig for byens innbyggere.

Hongkong er en av verdens tettest-befolkede byer, og eiendomsprisene er ifølge Forbes også helt i toppen i verdenssammenheng.

Alt dette har gitt boligkrise i Hongkong-by, og de nye øyplanene er ment på være botemidlet som letner krisen.

Hongkong har 6,8 millioner innbyggere og en befolkningstetthet på 6.539,47 innbyggere per kvadratkilometer.

Landet Hongkong har liten landmasse, men bare 25 prosent er urbanisert - dette blant annet fordi det er mye ubebyggelig terreng.

TETTBYGD: Hongkong er en av verdens tettest befolkede byer. Det har gitt boligkrise.

Omstridt

Ikke uventet er de dramatiske planene omstridt.

Ifølge The Guardian mener kritikerne at prislappen er for stiv, og at byen og landet kan gå konkurs fordi man bruker for mye av landets finansielle reserver på prosjektet.

Miljøvernere mener samtidig at prosjektet er unødvendig, og at utbyggingen kan sette lokalt dyreliv i fare.



127 millioner dollar, om lag en milliard norske kroner, er riktig nok satt av til dyre- og plantevern i prosjektet - men det er ikke nok ifølge Andy Chu fra Greenpeace.

Han har fortalt CNN at man heller burde bygge på brakkland snarere ennå bygge kunstig land.

- I motsetning til å bygge kunstig har utvikling av brakkland stor støtte i befolkningen, og er også billigere, siteres han.