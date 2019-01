Huawei bygger sikkerhetssenter i Norge

Målet er å vise både kunder og myndigheter at selskapet ønsker et tett, grundig og åpent samarbeid om sikkerhet og personvern i forbindelse med blant annet 5G-utbygging i Norge.

–Vi håper med dette å bevise at det ikke er noen grunn til å tro at sikkerheten er dårligere med oss som leverandør enn med andre aktører i markedet. Huawei vil aldri gi noen lands myndigheter tilgang til informasjon, sier Huawei Norges sikkerhetssjef Tore Larsen Orderløkken i en melding.

Huawei har fra før bygget tilsvarende testsentre for cybersikkerhet i Belgia, Tyskland og Storbritannia, så det norske senteret blir det fjerde i Europa.

Huawei har vært under press i flere land etter beskyldninger om at selskapet er for tett på den kinesiske stat og dets etterretningsorganer. Disse beskyldningene har selskapet avvist, og krever bevis.

– Eid av ansatte, ikke Kina

Sikkerhetssjef i Huawei Norge, Tore Orderløkken.

– Vi er et globalt konsern med 180.000 ansatte i 170 land, og det er disse ansatte som eier oss, ikke den kinesiske stat. Vi har ingen tilknytning til kinesiske myndigheter utover å ha hovedkontor i Kina, sier Orderløkken.

Tirsdag sa sikkerhetssjefen til E24 at de åpnet for å bygge et testsenter, men har etter flere signaler fra norske myndigheter, bestemt seg for å gjøre planene til virkelighet.

– Det norske sikkerhetssenteret vil gi full transparens for både myndigheter, teleoperatører og kunder, sier Orderløkken.

Dette er Huawei-saken: Huawei møter stor motstand over hele verden fra myndigheter og selskaper som revurderer sine avtaler med den kinesiske telegiganten i frykt for at selskapet er knyttet for tett opp mot den kinesiske staten og dets etterretningsorganer.



Både USA, New Zealand og Australia har bannlyst Huawei fra sine mobilnett, og det kom frem før jul at store teleoperatører i Frankrike, Storbritannia, Tyskland revurderer avtaler med kinesiske selskaper.



Samferdselsdepartementet har varslet både Telenor, Telia og Ice i et brev datert 5. desember i år om å nøye vurdere fremtidige investeringer, spesielt til anskaffelser av utstyr for 5G, hvor Huawei er en stor aktør, sammen med Ericsson og Nokia.



Det kinesiske selskapets norske avdeling sier de aldri ville latt noe land påvirke deres produkter, og at man har drevet i Norge i 11 år uten noen alvorlige sikkerhetshendelser.



Huawei har samarbeidet med norske teleoperatører om 4G-nettet i nær ti år, og håper i likhet med konkurrentene Ericsson og Nokia, å være med videre om utbygging av 5G-nettet.

I slutten av januar skal regjeringen møte teleoperatørene Telenor, Telia og Ice, hvor utbygging av 5G og hvilke leverandører som skal brukes, står på agendaen.

Ulike meninger

Settestatsråd Harald T. Nesvik i Samferdselsdepartementet opplyste til E24 i midten av desember at departementet vurderer å innføre tiltak som «bidrar til å redusere sårbarheten i norske ekomnett» – og kan dermed ramme Huawei.

Justisminister Tor Mikkel Wara sa til Reuters onsdag at Norge vurderer tiltak som vil ekskludere utstyr fra Huawei i utbyggingen av 5G-nettverket i Norge.

Tirsdag sa også PST at de mener Huawei ikke bør få bygge ut 5G-nettet i landet.Én av Norges fremste Huawei-kjennere og forsker ved Simula, Olav Lysne, mener det viktigste er at man ikke gir kun én aktør alene ansvar for leveranser til utbygging av for eksempel 5G.

– Min anbefaling er det jeg kaller kontrollert diversifisering, at man velger utstyr fra forskjellige leverandører, og ikke gjør seg avhengig av én aktør, sa Lysne til E24 tidligere denne uken og utdypet.

– Jeg ville vært bekymret hvis alt utstyret kom fra samme aktør, og vi må sørge for at utbyggingen av 5G ikke blir som den gjorde med 4G, men det betyr ikke at jeg er livredd for Huawei.