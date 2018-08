Norske innkjøpssjefer tråkker på bremsen

Den norske innkjøpssjefindeksen (PMI) for juli endte på 49,3 poeng, ned 6,6 i juni. Det viser ferske tall fra Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA) og DNB.

Dermed faller indeksen under 50 for første gang siden november 2016.

Halvparten av nedgangen skyldes et uvanlig stort fall i indeksen for leveringstid, som styrtet hele 23,4 poeng ned til 36,3 poeng for juli.

E24+: Hva er galt med norsk PMI?

Norsk PMI for juli PMI: 49,3, ned fra 55,9 i juni

Ordreinngang: 50,2, ned fra 55,9 i juni

Produksjon: 52,8, ned fra 56,3 i juni

Sysselsetting: 53,7, ned fra 56,9 i juni

Leverandørenes leveringstid: 36,3, ned fra 59,7 i juni

Lager av innkjøpte varer: 51,5, ned fra 52,8 i juni Kilde: NIMA/DNB Markets

– Få bedrifter svarte



For de andre fire delindeksene, ordreinngang, produksjon, sysselsetting og lager, er tallet fortsatt over 50, og uttrykker i så måte fortsatt økt aktivitet, ifølge DNB.

– Vi skal være veldig forsiktig med å tolke for mye ut av tallene. Det er en veldig kraftig nedgang, men i juli er det mye lavere svarprosent enn normalt blant bedriftene i utvalget, som i utgangspunktet ikke er veldig stort. Det blir så få bedrifter at tallene blir veldig usikre, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til E24.

I juli svarte i underkant av 50 bedrifter på undersøkelsen, mot det som vanligvis er i underkant av 100, ifølge Fjære.

– Tallene er nok veldig preget av ferietid og lavt utvalg, så vi vil ikke tolke det som en markant svekkelse for industrien. Mye av nedgangen skyldes veldig stor nedgang i indeksen for leverandørenes leveringstid, og det virker veldig rart at den skal falle så mye på en måned, sier Fjære.

Tror ikke Norges Bank endrer utsiktene



Hun tror at tallene kommer til å reverseres helt eller delvis og gi et løft til indeksen i august.

– Når det er sagt så har det vært en svakt nedadgående trend siden januar, så den viser et mer dembet bilde av industrien enn noen andre indikatorer, som for eksempel konjukturbarometeret, som bedret seg i andre kvartal, og Norges Banks regionale nettverk, som viser bedre trykk.

Regionalt nettverk spør 300 bedrifter hver gang, har større bredde og slipper dermed noen av disse variasjonene.

– Jeg tror ikke dette endrer renteutsiktene eller Norges Banks vurdering av norsk økonomi, de vil nok anse det som litt «støy» og legge mer vekt på eget Regionalt nettverk, tror Fjære.