Dyrere klær trakk opp inflasjonen

Tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen var på 2,7 prosent i mars, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er opp fra 2,6 fra måneden før.

Konsensus på forhånd var en kjerneinflasjon på 2,5 prosent, ifølge Bloomberg. Handelsbanken og Nordea ventet også 2,5 prosent, mens DNB Markets ventet en årlig kjerneinflasjon på 2,4 prosent.

Kjerneinflasjon (KPI-JAE), også kalt underliggende inflasjon, ekskluderer priser på strøm og drivstoff. Det er dette tallet Norges Bank ser på når den setter renten.

Den norske kronen styrket seg tydelig etter tallene ble publisert. Én dollar gikk fra å koste omtrent 8,563 kroner før tallslippet, til å koste 8,511 kroner etter mens én euro gikk fra å koste omtrent 9,643 kroner før tallslippet, og koster nå 9,591 kroner.

Økte klespriser

Konsumprisindeksen som sådan steg steg 0,2 prosent fra fra februar til mars i år.

Det var økte priser på klær som var den største bidragsyteren til månedsveksten, skriver SSB.

Klesprisene steg med 6,4 prosent i mars og fortsatte dermed oppgangen fra februar. Oppgangen de to siste månedene gjør at klesprisene er på tilnærmet samme nivå som før januarsalget.

Prisene på flyreiser bidro også til økningen.

Bøker blir billigere

I andre retning bidro nedgang i prisene på elektrisitet samt matvarer.

Dette bryter med trenden om at matvareprisene øker i mars når påsken er i april, skriver Hovedorganisasjonen Virke.

– Historien har vist at prisene i all hovedsak øker i den måneden av mars og april hvor påsken ikke faller og synker i påskemåneden. Dette forklares av mange tilbud inn mot høytiden. Derfor er det overraskende at matvareprisene synker med 0,9 prosent fra februar til mars, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare, i en pressemelding.



Også bøker viste en prisnedgang i perioden. SSB skriver at dette kan forklares med bokhandlernes årlige Mammutsalg som fant sted i mars.

I tolvmånedersveksten på 2,9 prosent var det prisene på matvarer og strøm som bidro mest til oppgangen, men også restaurantprisene.

Her bidro også bøker til å dempe prisoppgangen med et prisfall på 8,1 prosent det siste året.