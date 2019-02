Uventet lav inflasjon i januar etter januarsalg

Inflasjon er vekst i det generelle prisnivået og det samme som fall i verdien av penger.

SSBs konsumprisindeks (KPI-JAE), er justert for avgiftsendringer og uten energivarer, er en indikator som blir sett på som et uttrykk for inflasjonen i Norge.

Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette sine styringsrenter slik at inflasjonen skal holde seg så nær 2 prosent som mulig over tid.

Når inflasjonen er for lav innebærer det lav styringsrente og motsatt.