Søndag advarte Irans president Hassan Rouhani om at de vil vurdere å hindre oljetankere å passere det strategisk viktige Hormuzstredet dersom konflikten med USA eskalerer.

Han truet samtidig med «alle krigers mor».

Det fikk Donald Trump til å slå på «caps lock», og slå knallhardt tilbake på Twitter.

Det anslås at omtrent 20 prosent av verdens råolje passerer dette havområdet.

Hva skjer om iranerne gjør alvor av trusselen, og blokkerer stredet?

Hormuzstredet ligger ved munningen der Den persiske bukt går over i Omanbukta.

På den ene siden av stredet er det iransk land, mens den andre siden kontrolleres av De forente arabiske emirater og Oman. På det smaleste er stredet bare 54 kilometer bredt.

Det er ikke første gang Iran har truet med å stenge stredet. Senest i begynnelsen av juli kom den samme trusselen fra sjefen for den iranske revolusjonsgarden, og gjennom de senere årene har den blitt lagt på bordet flere ganger.

Spørsmålet er om det er en reell sjanse for at Iran setter trusselen ut i live.

– Hvis vi ser på militære styrker har ikke Iran noe å stille opp med overfor USA. Det betyr at USA kan holde det åpent, men da har du plutselig en militær aksjon gående med krigsskip i stredet for å holde det åpent, sier sjefs- og råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB til E24.



Han tror at det enn så lenge begrenser seg til en ordkrig mellom Iran og USA, men at dersom stredet virkelig skulle bli stengt, så er det «the sky is the limit» som gjelder for oljeprisen.

– Da snakker vi om mye høyere priser enn 130 dollar fatet som vi så i 2008, sier Schieldrop.

Spenningene øker



Konflikten mellom USA og Iran har eskalert siden president Donald Trump og hans administrasjon besluttet å trekke USA ut av atomavtalen i mai. Det innebærer at USA skal gjeninnføre sanksjoner mot Iran, blant annet å nekte å kjøpe olje fra dem.

Den første runden med gjeninnføring av sanksjoner skjer i begynnelsen av august, og de resterende kommer i november.

Det er foreløpig uklart hvordan de resterende partene (Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU) i atomavtalen vil forholde seg til USAs beslutning.

Dette blir også viktig for hvor langt Iran er villige til å gå i konflikten med USA, ifølge seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard.



– Det kommer an på om de andre vil holde seg til avtalen og forsøke å beskytte Iran på handel, og om de får til dette i så stor grad at Iran velger å respektere avtalen. Dette står på vippen i Iran nå. Når USA trekker seg ut og mange selskaper er på vei ut får Iran så lite igjen for avtalen at det kanskje ikke er verdt bryet, sier Lodgaard til E24.

De andre partene vil gjerne forbli i avtalen, som har fått stempel av FNs sikkerhetsråd og anses som svært viktig. Det hele henger også mye på EU, ettersom Iran har satset mye på å utvikle samarbeidet med unionen, ifølge Lodgaard.

I 2011 var trusselen fra Iran om å stenge Hormuzstredet oppe flere ganger.

– Satt kurs mot krig



Selv om han ikke vil utelukke at Hormuzstredet kan bli stengt tror ikke Lodgaard det vil være aktuelt før det eventuelt blir snakk om et fysisk militærangrep fra USA. I det tilfellet vil stenging av stredet kunne være et mottiltak.

– Men USA er jo særdeles interessert i å holde trafikken der gående, legger Lodgaard til.

Forskeren virker imidlertid å være av den oppfatning at det er reelle sjanser for at det kan bryte ut krig.

– USA har på mange måter satt kurs mot krig mot Iran. Den kursen kan ta alle retninger etter hvert, og ting forandrer seg fort. For tiden virker det som om USA er innstilt på å presse Iran i kne, og går ikke det så er krig som kjent det siste og ultimate middelet, sier han. Etter Rouhanis uttalelser søndag var president Trump raskt ute på Twitter for å kommentere. «Aldri, aldri true USA igjen ellers vil du lide konsekvenser få i historien noen gang har lidd», skrev Trump. Samtidig som Rouhani uttrykte trusselen om å stenge Hormuz advarte han også om at det i ytterste konsekvens kan bli åpen konflikt. – Fred med Iran er all freds mor. En krig med Iran ville vært alle krigers mor, sa Rouhani under den TV-overført talen.

Trusselen alene holder oljeprisen oppe – Det er en realitet at Iran kan stenge Hormuzstredet. Det er et smalt stred, og alt er mulig rent fysisk. Men Iran er jo også avhengige av å leve side om side med de andre Midtøsten-landene, og det er ikke bare Iran som eksporterer olje ut av stredet, sier Schieldrop.