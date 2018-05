Slik vil EU beskytte seg mot Trumps sanksjoner

Europeiske selskaper risikerer å tape milliarder på gjeninnføringen av sanksjoner mot Iran, som igjen er en følge av at president Donald Trump valgte å trekke USA ut av atomavtalen med landet.

Amerikanske myndigheter har gitt selskapene en frist på tre til seks måneder for å avvikle sine avtaler med Iran, inkludert kjøp av iransk olje.

Hvordan europeiske myndigheter vil svare på dette, er fortsatt ikke klart. Men innen få minutter etter Trumps annonsering ga den britiske statsministeren Theresa May, Frankrikes president Emmanuel Macron og den tyske forbundskansleren Angela Merkel uttrykk for felles bekymring rundt avgjørelsen.

– Dette er en veldig vanskelig situasjon. Det Trump greier å gjøre, er å sette de vestlige landene opp mot hverandre. Selve Iran er én ting, men hvis USA skal straffe europeiske selskaper knallhardt splittes også den nordatlantiske alliansen som alltid har vært basert på dialog, sier EU-kjenner og forfatter Paal Frisvold til E24.

VIL TA GREP: Den franske finansministeren Bruno Le Maire vil møte Trumps sanksjoner med økt europeisk samarbeid.

Europeerne kan velge å følge den amerikanske linjen, men de kan også opprettholde avtalen med Iran. Sistnevnte gjør dem imidlertid utsatt for sanksjoner, og nå jobbes det i kulissene med å avhjelpe dette.

Ønsker økt uavhengighet



Før helgen varslet den franske finansministeren Bruno Le Maire at landets myndigheter vil ta grep for å motvirke effektene av sanksjonene.

– Vi må jobbe oss imellom i Europa for å forsvare vår økonomiske uavhengighet. Ønsker vi å være en vasall som danser på kommando, spurte Le Maire retorisk i et intervju med radiokanalen Europe 1.

Flere franske bedrifter har ifølge Wall Street Journal vendt tilbake til Iran etter at atomavtalen kom på plass i 2015. Dette inkluderer blant annet Total, Peugeot, Renault og meieriprodusenten Danone.

Le Maire sier han har lagt frem tre forsalg til hvordan EU skal håndtere situasjonen, inkludert en vedtekt som lar europeiske selskaper ignorere de amerikanske sanksjonene. I henhold til denne vil sanksjonsbaserte avgjørelser fra utenlandske domstoler ikke bli opprettholdt i Europa, skriver The Guardian.

– Vi ønsker å styrke denne reguleringen og inkorporere de nylige avgjørelsene USA har fattet, sier ministeren.

Saken fortsetter under bildet ...

UTSATT: Airbus er blant selskapene som kan bli rammet av Iran-sanksjonene. Her et fly selskapet har levert til Iran Air.

Euro-handler



Et annet forslag tar sikte på å sikre Europa større økonomisk frihet gjennom opprettelse av en europeisk finansinstitusjon som kan sørge for gjennomføringen av transaksjoner med Iran i euro.

Transaksjoner i euro er en nøkkelfaktor når det kommer økt europeisk uavhengighet fra USA. Det siste tiåret har nemlig amerikanerne benyttet seg av dollaren som foretrukken global valuta til å straffe utenlandske selskaper som har gjennomført dollar-handler i strid med amerikansk lovgivning.

Dette har møtt kritikk ikke minst fra fransk hold, etter at storbanken BNP Paribas i 2014 ble idømt en bot på nærmere ni milliarder dollar for brudd på sanksjonene mot Sudan, Iran og Cuba.

Le Maire opplyser at han allerede har snakket med den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin og bedt om lettelser, men at han har «få illusjoner» om utfallet.

Internasjonal prøve



Frisvold tror at EU vil forsøke å forfølge saken i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

– Jeg er helt sikker på at EU kommer til å gjøre alt til punkt og prikke i henhold til Iran-avtalen og det internasjonale samarbeidet, og at de vil forsøke å bruke WTO og det internasjonale samarbeidets regelverk for å finne felles løsninger. Det er ganske forutsigbart, sier han på telefon fra Brussel.

Hva utfallet av en eventuell behandling i WTO vil bli er imidlertid ikke like klart, og Frisvold frykter at saken kan få hele organisasjonen til å knake i føyningene. Han spør seg hvilket standpunkt Kina vil innta, og hva Trump vil gjøre dersom EU vinner frem.

– Dette setter det internasjonale samarbeidet som verden har bygget stein på stein siden Andre verdenskrig på sin største prøve. Trump utfordrer systemet på en måte man ikke har sett før, og gjør det både i innhold og form. Tidligere har man alltid funnet løsninger, men denne gangen ser det ut til at man har overskredet en terskel som gjør det vanskelig å gå tilbake, sier han.

Vil opprettholde avtalen



I Europa er det nå flere som forsøker å legge press på amerikanerne.

Ifølge britiske Sky diskuterte statsminister Theresa May temaet i en telefonsamtale med Donald Trump denne uken.

– Statsministeren gjentok regjeringens posisjon i spørsmålet om atomavtalen med Iran, og kommenterte at vi og våre europeiske partnere anser oss som fast forpliktet til å sikre at avtalen opprettholdes, som den beste måten å sikre at Iran ikke utvikler kjernefysiske våpen, sier en talsperson for Downing Street til TV-kanalen.

Den tyske økonomiministeren Peter Altmaier har uttalt at myndighetene er klare til å gi støtte til bedrifter som blir påvirket, inkludert juridisk hjelp, for at de skal kunne fortsette virksomheten i Iran.

Saken fortsetter under bildet ...

DISKUSJONER: Den britiske statsministeren Theresa May har diskutert atomavtalen med Iran med den amerikanske presidenten Donald Trump.

«Et svik»



Italienske Nathalie Tocci, rådgiver for EUs utenrikssjef Federica Mogherini, kaller Trumps exit fra Iran-avtalen «et komplett og uberettiget svik av Europa», og tar til orde for gjengjeldelse, om nødvendig.

Saken fortsetter under annonsen.

STÅR FAST: EUs utenrikssjef Federica Mogherini avviser langt på vei nye forhandlinger om Iran-avtalen.

Den tidligere amerikanske ambassadøren i Roma, David Thorne, har uttrykt bekymring for at avgjørelsen har potensial til å skape den største riften mellom USA og Europa siden invasjonen av Irak i 2003.

Mogherini selv har langt på vei avvist at EU vil bli med på noen revidert avtale.

– Det er ekstremt vanskelig, om ikke umulig, å se for seg hvordan man kan gå inn i en ny forhandlingsfase med utgangspunkt i å oppløse det man har oppnådd etter 12 år med vanskelige forhandlinger, sa Mogherini fredag.

Det er ventet hektisk møtevirksomhet i sakens anledning den kommende tiden.

Til uken møter den iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif de europeiske utenriksministrene i Brussel. Zarif skal da ha besøkt både Beijing og Moskva på veien, ifølge nyhetsbyrået Reuters.