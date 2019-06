Laveste ledighet siden 2012

Saken oppdateres.

Arbeidsledigheten falt til 3,2 prosent sesongjustert i april, ifølge ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (Aku) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mars-tallene viste en ledighet på 3,5 prosent.

Antallet arbeidsledige var på totalt 91.000 personer i april, målt som snittet av perioden mars-mai. Det er 16.000 færre enn i januar.

Ledighetsraten var lavere enn det eksperter i meglerhusene ventet på forhånd.

Swedbank ventet på forhånd at ledigheten ville stige til 3,6 prosent, mens DNB ventet en liten nedgang til 3,4 prosent. Ifølge DNB var konsensus på 3,5 prosent.

Også Nordea ventet på forhånd en nedgang til 3,4 prosent.

Ledigheten i Norge faller videre fra det laveste nivået siden før oljeprisfallet i 2014. Den er nå på det laveste siden august 2012.

Figuren viser hvordan ledighetsraten har utviklet seg de siste årene.

Den siste nedgangen er i hovedsak i form av flere sysselsatte. Antallet sysselsatte gikk opp med 14.000 personer sesongjustert fra januar til april.



– Det er et lavt arbeidsledighetstall, men Aku-tallene varierer jo en del, sier Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen til E24.

– Sterkere grunnlag for renteheving

Bernhardsen sier at det er et betydelig fall i ledigheten som fortsetter nå i dag, «og det bekrefter også det vi ser fra andre ledighetsmål, hvor ledigheten også faller ganske bra».

Bernhardsen tror ikke ledigheten vil stige igjen fra det lave nivået, men tvert imot.

– Det kommer ikke til å endre seg med det første, den skal trolig litt mer ned, lønnsveksten er på vei opp. Dette er et bilde vi kommer til å se utover året og neste år også, sier Bernhardsen.

Swedbank skriver i en oppdatering at laveste tall siden 2012 er et tegn på solid utvikling i fastlandsøkonomien. Antallet arbeidsledige er på det laveste siden 2014.

Norges Bank har sluttet med prognoser for tallene, men at de aldri ville ha sett for seg 3,2 prosent ledighet i april, skriver Swedbank.

– Grunnlaget for en renteheving i september styrkes, skriver Swedbank i oppdateringen.

Kronen styrker seg ørlite etter Aku-tallene, med rundt 1–2 øre mot euro og dollar.