E24 erfarer: Regjeringen endrer den omstridte sukkeravgiften

Saken oppdateres.

Ifølge kilder vil regjeringen skrote sukkeravgiften slik den står i dag, og komme store deler av norsk næringsliv i møte.

NRK erfarer at sukkeravgiften vil bli lavere for sjokolade og sukkervarer, men at endringen ikke omfatter drikkevarer som brus og saft.

Både Virke og NHO bekrefter at de har hørt det samme - at en sukkeravgift forblir og en annen blir reversert.

– Det er helt uforståelig for oss at man ikke reverserer hele avgiften. Brusen i Sverige er ikke sunnere enn den man kjøper i Norge, men det er bra at de reverserer deler av avgiften, det viser at de har tatt noe av det vi har sagt på alvor, sier Harald Andersen i Virke Handel.

Store deler av norsk næringsliv har gått kraftig ut mot Regjeringens avgiftsøkning på sukker.

For sjokolade- og sukkervarer økte satsen fra 20,19 kroner kiloet i 2017 til 36,92 kroner kiloet med budsjettforliket. Det utgjør en økning på 83 prosent.

For brusprodusentene økte avgiftene på konsentrat og sirup fra 20,32 kroner literen i 2017 til 28,91 kroner literen med budsjettforliket. Det utgjør en økning på over 40 prosent.

NHO Mat og Drikke klaget avgiftspåslaget inn for Efta- overvåkningsorganet ESA, ettersom enkelte varer med samme sukkerinnhold fikk ulik avgift, noe NHO anså som urettferdig.

Både Virke og NHO har jobbet intenst for å reversere avgiften.

Grensehandel

Små og store matprodusenter i Norge har meldt om at sukkeravgiften har påvirket driften, og mindre produsenter som Hval Sjokolade og Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk har meldt om at avgiften truer deres overlevelse.

Kritikken har haglet mot regjeringen, spesielt siden grensehandelen har økt kraftig den siste tiden, og selskaper i Sverige og Danmark har meldt om mangedobling i brus- og godterisalg det siste året.

De siste 12 månedene handlet vi for 15,1 milliarder kroner på dagsturer til Sverige og andre steder, ifølge SSB.

Det er økning på 4 prosent, eller 571 millioner kroner, fra forrige periode.

Samtidig gikk antallet turer til Sverige ned i samme periode.

Også store selskaper som Coca-Cola og Orkla har gått ut mot avgiften, hvor førstnevnte la investeringer på is som følge av avgiften.

– Etter avgiftsøkningen mener våre eiere at de næringspolitiske rammene for en investering er lite forutsigbare, sa kommunikasjonssjef Mette Vinther Talberg i Coca-Cola Norge etter at en investering på 100 millioner på Lørenskog ble stoppet.

Ifølge NRKs kilder blir ikke avgiften på brus rørt, og dermed blir Coca-Cola fortsatt stående i samme situasjon.