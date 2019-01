Det britiske pundet har styrket seg over to prosent mot amerikanske dollar de siste fem ukene. Fredag kveld kostet én dollar 1,29 pund.

Førstkommende mandag, og den påfølgende uken, kan imidlertid bli avgjørende for om rallyet fortsetter eller snur i motsatt retning, skriver Bloomberg.

Senest denne uken gjorde pundet et kraftig hopp da det ble klart at Theresa Mays avtale med EU ble nedstemt i parlamentet. Årsaken kan blant annet være at markedsaktørene mener dette vil føre til at en ny og bedre avtale kan komme på plass.

Det spekuleres også i at Mays nederlag vil kunne gjøre at hun går for en plan som sikrer tettere bånd til EU, hvilket markedet ser ut til å ville reagere positivt på.

Les også: (+) Hvorfor styrket pundet seg på brexit-kaos?

«Plan B» på mandag



Mandag skal statsministeren legge frem den såkalte «plan B» for brexit. Den skal deretter opp til debatt, hvor parlamentet kan foreslå endringer. Videre skal en ny, endelig avtale stemmes over tirsdag 29. januar, ifølge lederen i Underhuset, Andrea Leadsom, som har meddelt dette til The Guardian.

Dersom det kommer signaler på at et kompromiss vil bli inngått, altså at man blir enige om tettere bånd til EU, kan dette oppmuntre nåværende forsiktige investorer til å slenge seg på pund-rallyet og dermed forlenge oppturen.

Et nytt nei i parlamentet kan derimot surne stemningen kraftig.

– Styrkingen vi har sett i pundet er litt paradoksal, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets til E24.

– Det har vært en økende usikkerhet rundt brexitprosessen, og det hele kulminerte med nedstemmingen av avtalen på tirsdag. Isolert sett skulle man tro at det økte sjansene for en hard brexit, som ville vært negativt for markedet og føre til svakere pund.

Fasiten ble derimot det helt motsatte – pundet gjorde et byks da resultatet av avstemningen var klart. Magnussen tolker det som et tegn på at det viktigste for markedet er at et stort flertall i parlamentet ikke ønsker en hard brexit.

Kan måtte utsette utmeldingsdato

Det er derimot ingen garantier for at det ikke kommer til å skje.

Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets.

– Prosessen til uken vil dermed legge føringer for hvilke veier man kan gå videre, nettopp for å unngå en hard brexit, sier Magnussen.

Et alternativ er at May klarer å lage en plan for hvordan avtalen kan revideres, og få støtte for dette fra de andre partiene, slik at det blir en ny reforhandlingsrunde med EU.

– Det vil nok raskt bety at man må utsette datoen for utmelding, altså 29. mars. Det er imidlertid ikke uproblematisk. Labour har for eksempel vært veldig motvillig til å komme det i møte.

Dersom parlamentet ikke greier å enes om en slik plan, er det mulighet for at det kan bli flertall for en ny folkeavstemning.

– Vi oppfatter det ikke slik i dag, men hvis alternativet er en hard brexit, kan det bli løsningen. I så fall må man også da utsette selve brexit, for det vil ta mange måneder å forberede en slik avstemning, sier Magnussen.

Han påpeker også at det kan komme flere andre varianter av disse løsningene – for eksempel en som gir en mer permanent tollunion. May ønsker imidlertid ikke å gå den veien, ettersom det vil føre til ytterligere splittelse i hennes eget parti, selv om dette antagelig vil kunne få flertall i parlamentet.

– Kan ikke utelukke noen ting

– Så lenge man finner en vei videre som styrer unna en hard brexit, så vil det bety at styrkingen man har sett den siste tiden har vært basert på riktige antagelser. Sånn sett vil jeg tro at pundet kan holde seg på dagens nivåer fremover, sier Magnussen.

Han påpeker likevel at en slik retning kan bli vanskelig, ettersom en stor gruppe i det konservative partiet er sterkt imot tette bånd med EU.

– Hvis de kjører seg fast, og prosessen bare går i spinn og vi kommer nærmere og nærmere 29. mars, så vil man kunne få en ny frykt for hard brexit i markedet. Da vil pundet kunne svekke seg, sier Magnussen.

– Men nå tikker klokken veldig, og det kan bety at man får løsninger som man kanskje ikke har sett for seg før.

– I denne prosessen er det meste mulig, man kan egentlig ikke utelukke noen ting. Her må man ta en dag av gangen, sier Magnussen.

Flykter til tiårige obligasjoner

Selv om valutamarkedet ikke ser ut til å ha blitt skremt av de siste ukenes kaos i forbindelse med brexit, er det tydelige tegn til det motsatt i obligasjonsmarkedet.

Investorene har i det siste flokket til obligasjoner med lengre løpetid, og foretrekker disse over de kortere obligasjonene nå, ifølge Bloomberg.

Saken fortsetter under annonsen.

Det er et tegn på at de tror risikoen i økonomien vokser.

Dette kommer tydeligst frem i rentekurven for britiske statsobligasjoner. Avstanden mellom renten på de tiårige og de toårige obligasjonene er nå på det laveste nivået siden 2016, ettersom investorene søker tryggheten lengre løpetid gir.

Mizuho International Plc anbefaler nå at investorer posisjonerer seg for at kurven fortsetter å flate ut, og ser tegn til at avstanden kan synke så lavt som til 10 basispoeng. Det nivået har ikke markedet sett siden finanskrisen. Lørdag er avstanden på 52,8 basispoeng.

Markedet tror også at inflasjonen kommer til å øke kraftig, noe som kan skje dersom Storbritannia går ut av EU uten en avtale. Da er det sannsynlig at pundet svekkes kraftig, samtidig som importkostnadene går opp – som vil føre til høyere inflasjon.

Det kan i sin tur føre til at sentralbanken setter opp rentene. Foreløpig er det ikke ventet at det vil skje i 2019 – men det kan endres dramatisk avhengig av utfallet av brexit.