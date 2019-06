MDG vil fjerne flere parkeringsplasser etter ferske tall: – Dette er bare begynnelsen

– Mange spådde gråpapir i vinduene da parkeringsplassene ble fjernet, men det har jo ikke skjedd, og dommedagsprofetiene blir jo motbevist av disse tallene som viser at handelen i sentrum klarer seg fint, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG).

Tallene byråden omtaler er fra Institutt For Bransjenalyse som på oppdrag for Oslo Handelsstandsforening (OHF) har hentet ut omsetningsveksten i de ulike delene av Oslo i fjor, og sammenlignet dem med året før.

Oversikten som ble publisert i forrige uke viser at den tradisjonelle butikkhandelen i sentrum ikke har gjort det noe særlig svakere enn butikkene på utsiden av sentrum, til tross for at kommunen fjernet 767 offentlige parkeringsplasser i fjor.

Typiske butikker som har gjort det bra i sentrum, gjør det fremdeles bedre enn butikkene på utsiden Oslo sentrum (se oversikt nederst i saken).

– Dette er bare begynnelsen på enda flere gå- og sykkelgater, sier Marcussen, som mener disse tallene baner vei for flere muligheter.

Gjør flere eksperimenter i sommer

Da parkeringsplassene ble fjernet, var det mange som protesterte, men leder i OHF, Bjørn Næss, er glad for at tiltaket ikke har gjort skaden som ble spådd.

– Det ble skreket veldig høyt i forkant, men det ser ut til at færre parkeringsplasser i Oslo sentrum ikke har hatt noen særlig innvirkning på handelen, uttalte Næss i forrige uke.

Den siste tiden har byrådet i Oslo fått flere henvendelser fra næring og borettslag som ønsker å gjøre gaten sin bilfri, noe som også blir innfridd der det er mulig.

– For eksempel i Rostockgata i Barcode gjør vi nå veien om til gågate med benker, og det har også blitt rullet ut gress på asfalten, sier Marcussen som sier dette gjøres på oppfordring fra beboerne og næringen i området, sier Marcussen.

MDG-byråden sier hun har mottatt flere henvendelser fra folk i Oslo som ønsker seg mindre biltrafikk i området hvor de bor.

– Det er mange områder i Oslo som er aktuelle for å fjerne parkeringsplasser og gjøre det mer tilpasset syklende og gående.

Hun sier at både Grünerløkka og Majorstua er eksempler på slike steder, men at det ikke er konkrete planer for flere store prosjekter i nær fremtid.

– Det er vanskelig å argumentere mot disse tallene, også for partier som gjerne vil ha tilbake parkeringsplassene, sier Marcussen.

Byråden sier hun aldri har vært i tvil om at dette kom til å gå bra, ettersom hun mener kommunen har hentet inn mye erfaring fra andre sammenlignbare europeiske byer.

– Vi ønsker flere gågater og bilfrie plasser over hele byen, ikke bare i sentrum.



Frp: Vil fremdeles tilbakeføre

En av dem som har vært sterkt imot fjerningen av alle parkeringsplassene i Oslo sentrum er Frps bystyrepolitiker i Oslo, Camilla Wilhelmsen, som også er nestleder i byutviklingskomiteen.

– Det er gledelig at enkelte bransjer gjør det bra, men det er også tall som viser at for eksempel kjøpesentrene går tilbake, sier hun.

Tall fra Kvarud Analyse fra første kvartal viser at mange kjøpesentrene i Oslo ser omsetningssvikt.

Wilhelmsen er ikke for å reversere alle endringene som er gjort på parkeringsplasser, men mener at grepene gjort i Oslo er for store. Bystyrepolitikeren tenker at det enkelte steder gir mening å fjerne parkeringsplasser på sesongbasis.

Hun er skeptisk til å fjerne flere parkeringsplasser i andre deler av Oslo, slik MDG foreslår.

– Man er nødt til å forstå konsekvensene av å fjerne parkering. Man bør lytte til gårdeiere, politi og brannvesen før man foretar seg noe.

Wilhelmsen nevner blant annet Thereses gate i Oslo, hvor beboerne var store motstandere av fjerning av parkeringsplasser.