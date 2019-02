MDG mener at sentralbanksjefens oljeuttalelser gjør at han bør gå

Sentralbanksjef Øystein Olsen har høstet kritikk fra politisk hold etter torsdagens årstale. Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik var kort tid etter talen ute og kritiserte Olsens advarsler mot å tukle med EØS-avtalen.

Nå rykker MDG-talsperson Arild Hermstad ut mot sentralbanksjefens uttalelser om norsk olje- og gassproduksjon.

I talen sa Olsen at det er usikkerhet om hvor raskt nye teknologier danker ut gamle og forurensende teknologier, og at det er et stykke frem til at norsk olje- og gassproduksjon ikke er lønnsom, siden det fortsatt er begrenset tilbud av ren energi.

– Skulle vi velge å forsere avviklingen av produksjonen på norsk sokkel, ville andre tilbydere stå klare til å ta over. Effekten på klimaet er derfor diskutabel. Selv ville vi pådra oss en betydelig kostnad, sa Norges Bank-sjefen.

Hermstad mener at Olsen legger en hånd over norsk olje og gass og at han sitter fast i fortiden.

– Det er like uinteressant om det er økonomisk lønnsomt å avvikle olje som det var uinteressant å ha en økonomisk diskusjon om å avvikle slaveriet, sier han.

– Dette handler om moral, og om å gjøre det som er riktig for barna våre, for dyrene og for miljøet. En diskusjon om olje må inneholde mer enn hva som er økonomisk lønnsomt i et kortsiktig perspektiv, legger han til.

– Lyttet til av mange

Miljøpartiet De Grønne mener at sentralbanksjefen viser at han ikke skjønner alvoret fra klimaendringene, og at det er helt nødvendig å stanse letingen etter olje og gass.

– Sentralbanksjefen blir lyttet til av mange, ikke minst blant politikere, i finansmiljøer og hos investorer. Når han går god for en strategi som tar til ordet for å dele ut flere konsesjoner og åpne for oljeleting i sårbare områder, så mener vi sentralbanksjefen ikke ser hva som skjer i verden, noe som er såpass alvorlig at han bør gå av, sier Hermstad.

– Sentralbanksjefen har ikke en politisk rolle, er det da naturlig å trekke slutning om at han må gå grunnet disse uttalelsene om olje og gass?

– Han analyser blir lyttet til av mange. Og når han sier at han ikke vil gå inn i det politiske debatten om å budsjettføre regjeringskvartalet og en ny fregatt under streken, så er det umusikalsk å ta til ordet for mer olje- og gassvirksomhet, svarer Hermstad.

– Er det noen som er enige med dere om at sentralbanksjefen må gå av?

–Vi er nok ikke alene om å reagere på sentralbanksjefens uttalelser.

Trekker frem miljøpunkter

RIKETS TILSTAND: Sentralbanksjef i Norges Bank, Øystein Olsen, holdt torsdag sin årlige tale om Norges økonomi sett fra Norges Banks ståsted.

Norges Bank sier at det ikke er naturlig for sentralbanksjefen å kommentere utspillet fra MDG. Samtidig svarer sentralbanken at Olsen sa at fjorårets rapport fra FNs klimapanel var alarmerende, «og at hvis arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser til atmosfæren ikke intensiveres, kan den globale oppvarmingen komme ut av kontroll. Virkningene av en varmere klode vil være alvorlige.» De trekker også frem at sentralbanksjefen fremhever kvotesystemet og en femdobling av CO₂-kvoteprisen i EU er en positiv utvikling, selv om det bidrar til å fremskynde utfasingen av norsk olje- og gassindustri, og med de omstillingsbehovene det vil medføre. Videre trekker de frem Olsen sitater om at vi alltid har visst at olje- og gassvirksomheten før eller siden vil fases ut. «En strammere klimapolitikk globalt kan bety at tidspunktet for utfasing skyves nærmere i tid», sa Olsen under årstalen.

– Skremt

MDG mener at de andre skandinaviske landene viser at vi kan klare oss godt uten olje.

– Jeg blir skremt av å høre mektige toppledere med en så kunnskapsløs og kortsiktig tilnærming til klimaendringene. De som må betale prisen for sentralbanksjefens og maktelitenes oppfordring til å kjøre business as usual, er våre barn og barnebarn.

Han mener sentralbanksjefen ikke tar innover seg risikoen med videre satsing på olje og gas, noe partiet mener til syvende og sist vil ramme vanlige folk.

– Vi så det i 2014, da titusener mistet det de trodde var trygge oljejobber. I løpet av de neste 20–30 årene skal EU fase ut fossil energi, og det betyr at Olsens råd om full gass i oljen betyr full gass inn i arbeidsledighet.