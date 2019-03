Samtidig med at rentebeslutningen ble offentliggjort, slapp Norges Bank også rådet sitt om hva man skal gjøre med den såkalte motsykliske kapitalbufferen.

Sentralbanken anbefaler at man opprettholder kravet på 2,5 prosent fra utgangen av 2019. Finansdepartementet har besluttet å følge dette rådet.

Den motsykliske kapitalbufferen er en ekstra buffer som bankene blir påkrevd av norske myndigheter. Denne skal bygges opp i gode tider for at bankene skal ha mer å gå på hvis det kommer en krasj eller nedtur i økonomien.

Bufferen skal i utgangspunktet ligge mellom 0,0 og 2,5 prosent av beregningsgrunnlaget, men kan settes høyere.

Norges Bank peker blant annet på at «finansielle ubalanser» har bygget seg opp over lang tid, at husholdningene har høy gjeld og at gjelden lenge har økt mer enn inntektene.

Samtidig har veksten i gjelden avtatt noe i det siste, påpeker Norges Bank.