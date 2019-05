– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Etter rentemøtet torsdag er Norges Banks beslutning at styringsrenten blir liggende uendret på 1,0 prosent. Det var heller ikke ventet noen endringer.

Spenningen denne gangen har vært om det kan komme nye signaler om neste renteheving, som tidligere har vært forespeilet i juni eller september.

Olsen bekrefter altså nå at juni er det mest sannsynlige tidspunktet for neste heving, etter at ny informasjon er holdt opp mot anslagene fra den forrige pengepolitiske rapporten.



Det betyr at norske lånekunder må belage seg på at renteutgiftene vil stige videre. Etter den forrige rentehevingen satt mange banker opp rentene til sine kunder.



- Dagens rentebeslutning signaliserer ingen overraskelser. Husholdningene er forberedt på en moderat renteheving i løpet av året, og det er liten grunn til å frykte at dette vil skape ubalanser i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en kommentar.

- Noen forbrukere vil få låne noe mindre til kjøp av bolig, dette vil bidra til å bremse prisveksten, sier han.

Høyere prisvekst



I pressemeldingen fra Norges Bank vises det til vurderingene fra forrige korsvei, om at «kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var litt over et normalt nivå», og at den «underliggende prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent».

Ifølge Norges Bank tilsier fortsatt «utsiktene og risikobildet» at renten skal gradvis opp.

Internasjonalt er det fortsatt usikkerhet, mens kapasitetsutnyttelsen i økonomien her hjemme øker omtrent som antatt, skriver sentralbanken.

I tillegg pekes det på at prisveksten har vært litt høyere enn ventet.

Svak krone



I hovedstyrets vurderinger pekes det blant annet på noe høyere vekst enn ventet hos Norges handelspartnere, mens handelskonflikten mellom USA og Kina fortsetter og at EU har sagt ja til utsettelse av Storbritannia utmelding.

Samtidig har oljeprisen økt i spotmarkedet, mens kronen er svakere enn hva Norges Bank hadde antatt.

Det vises også til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter, og at utviklingen i arbeidsmarkedet er omtrent som ventet.

Har hevet to ganger



I september i fjor ble renten satt opp for første gang på flere år, før den igjen ble hevet i mars.

Norges Bank har varslet at veien videre for renten er oppover.

På det forrige rentemøtet i mars, da Norges Bank satt opp renten til 1,0 prosent, ble det signaliserte ytterligere renteoppgang i løpet av det neste halve året.

Møtet denne gangen var et såkalt mellommøte, som betyr at det ikke legges frem pengepolitisk rapport med nye prognoser. Det holdes heller ingen pressekonferanse.