Økonomene hadde på forhånd ventet at Norges Bank ville heve styringsrenten torsdag, etter at sentralbanksjefen ga klare signaler om dette ved forrige rentemøte i mai.

Norges Bank har nå skrudd opp lånekostnadene i tre omganger etter at norsk økonomi ristet av seg oljenedturen.

Styringsrenten ble hevet fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent i september, før den ble satt opp til 1 prosent i mars i år. Senest i forrige måned varslet sentralbanksjefen at renten skulle videre opp.

Det er beskjeden også nå.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I en pressemelding skriver sentralbanken at veksten norsk økonomi er god, og den anslår at kapasitetsutnyttingen er «noe over et normalt nivå».

Samtidig er prisveksten i økonomien litt høyere enn inflasjonsmålet, påpeker Norges Bank.

Sentralbanksjefen svarer om renten - send inn dine spørsmål her

Norges Bank mot strømmen



Den norske sentralbankens rentehopp står i kontrast til planene hos Øystein Olsens kolleger i USA og Europa.

Den amerikanske sentralbanken har gjort en helomvending. Først ble videre rentehevinger lagt på hyllen, før den nå har åpnet døren for rentekutt.

Sentralbanken i eurosonen utsatte også først sine renteplaner, og har nå gitt beskjed om det er aktuelt med nye tiltak hvis ikke økonomien bedres.

Norges Banks balansegang er mellom en norsk økonomi hvor temperaturen stiger, og situasjonen internasjonalt med svekket vekst og handelskrig, som også kan påvirke Norge.

– Oppgangen i norsk økonomi synes å bli litt sterkere det neste året enn tidligere anslått. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute, skriver sentralbanken.

E24 (+): Obligasjonsmarkedet prøver å fortelle oss noe

RENTEBESLUTNING: Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør rede for hovedstyrets rentebeslutning torsdag morgen.

Prognosen for Norges Banks styringsrente fremover, den såkalte rentebanen, indikerer at renteoppgangen det neste året kommer litt raskere enn tidligere antatt, ifølge sentralbanken.

Ved utgangen av 2022 vil styringsrenten trolig ligge på rundt 1,75 prosent, ifølge prognosen.

Renteprognosen tilsier at boliglånsrenten øker fra 2,6 prosent i første kvartal i år til 3,4 prosent i 2022.

– Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres, understreker sentralbanken.

Norges Bank skriver at handelskonfliktene bidrar til «betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt».

– Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre, skriver sentralbanken.

Usikkerhet i verdensøkonomien



Handelskrigen mellom USA og Kina har nylig blitt trappet opp. Store økonomier bremser, ikke minst i Europa, hvilket skaper usikkerhet og bekymring for nedgangstider.

Usikkerheten og forventningene om kommende rentekutt i blant annet USAs sentralbank har bidratt til et kraftig rentefall i finansmarkedene.

Torsdag morgen falt amerikanske statsrenter med ti års løpetid under to prosent for første gang siden november 2016, mens den tilsvarende tyske renten er på minus 0,3 prosent, et rekordlavt nivå.

