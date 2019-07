Økonomer: Dette kan stanse Olsens rente-ekspress

Etter ti år hvor nordmenn har blitt vant til rekordlave renter, er det risikabelt å øke styringsrenten så raskt og mye som sentralbanken legger opp til, mener LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Han sier Olsen må tråkke forsiktig:

– De lave rentene har gjort at gjelden har bygget seg mye opp i husholdningene, og boligprisene er veldig høye. Da er det fare for et dramatisk omslag hvis rentene øker for brått, sier Bjørnstad.

Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets synes Norges Bank øker renten i fornuftig fart, men sier de også må passe seg for at medisinen mot gjelds- og boligprisgaloppen ikke ender i en overdose:

– Så langt ser rentehevingene ut til å ha bremset veksten, akkurat slik sentralbanken ønsket. Men en risiko er jo at vi plutselig får et større fall, sier Fjære.

– Høy gjeld og boligpriser er det beste argumentet for å heve renten, men kan også bli det beste argumentet for å la være, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

– Norge er i en annen syklus



Siden Norge ristet av seg oljenedturen har Norges Bank hatt det travelt med å få opp prisen på penger.

På under et år har styringsrenten blitt jekket opp tre ganger, sist nå i sommer - og sentralbanken sier de ikke er ferdige:

Da Norges Bank 20. juni gjorde sin foreløpig siste renteøkning til 1,25 prosent, varslet sentralbanksjef Øystein Olsen enda en økning i år – kanskje allerede i september.

Og deretter legger rentebanen opp til en ny økning før neste sommer.

Det går for godt i Norge til å la være, mener sentralbanken. Men rentens bratte vei oppover faller ikke bare i god jord.

– Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank opptrer som kjerringen mot strømmen i verden. Det henger ikke på greip at renten i Norge skal økes to ganger til det neste året, sa leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til VG søndag.

Økonomer sier til E24 at planen henger på greip – inntil videre.

– Norge er i en annen økonomisk syklus enn resten av verden. Mens usikkerheten har tiltatt der ute, har vi fallende ledighet, prisvekst over målet, svak kronekurs og stigende gjeld, sier Andreassen i Sparebank1 Markets.

– Da blir det også riktig at Norge er på en helt annen kurs andre land. De skulle gjerne ønske de var der vi er nå, sier han.

Kronerisiko



Kontrasten til rentesetningen i eurosonen blir riktig nok stor, men er ikke et problem for Norges Bank akkurat nå, forklarer analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

– Det er fordi vi har et ganske surt internasjonalt klima, med lav risikoappetitt, og folk vil ikke inn i norske kroner. Kronekursen har derfor ikke respondert noe særlig på rentedifferansen. Så lenge det forblir slik, tror jeg ikke Norges Bank ser store problemer med å gå imot andre land i rentesettingen, sier Fjære.

Jeanette Strøm Fjære, analytiker i DNB Markets.

– Problemet oppstår hvis kronekursen begynner å styrke seg for mye. Da påvirker det eksportindustrien og anslagene som Norges Bank har lagt til grunn, sier eksperten.

Selv tror hun Norges Bank vil slippe unna med å gjøre et par rentehevinger til, uten de store kroneutslagene.

Bjørnstad er noe mer tvilende.

– Jeg tror Norges Bank kan bli nødt til å droppe renteøkninger de planlegger fremover, sier han.

– Enda mer sårbare om vi lar være



– Det handler mest om prognosene for norsk økonomi: jeg tror ikke utviklingen blir så bra som sentralbanken tror. Men vi er også nødt til å følge de internasjonale rentenivåene tett. Det er rom for avvik, men når vi i Norge er de eneste som øker rentene, kan vi få en kraftig reaksjon på kronekursen, og svekke konkurranseevnen til industrien vår, sier han.

I tillegg kommer altså oppgangen i gjeld og boligpriser, som en tredje risikofaktor som sjeføkonomen mener kan tvinge sentralbanken til rente-retrett.

Andreassen i Sparebank1 Markets er med på notene.

– Får vi en boligknekk, må de stanse renteøkningene. Men inntil videre kan ikke Norges Bank la det skremme dem vekk fra sin plan om å ta oss ut av lavrenteregimet, sier Andreassen, og legger til:

– Vi er sårbare for renteøkninger, men blir enda mer sårbare om vi lar være.