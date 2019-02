– De sier at de skal utrede saken. Jeg syns ikke de behøver å bruke så veldig lang tid på det, for det er ikke så veldig mye å utrede, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24.

Det har vakt oppsikt at regjeringen vurderer å holde pengebruk utenom den vanlige budsjettbehandlingen – som utgiftene til ny fregatt etter «Helge Ingstad»-forliset og nytt regjeringskvartal.

Nå går sentralbanksjef Øystein Olsen ut med en advarsel til regjeringen om å ta i bruk et slikt grep, et intervju med E24 i forbindelse med årstalen for 2019 som Olsen holder torsdag kveld.

– Dette er et brudd med en god, norsk budsjettpraksis som vektlegger åpenhet og helhetlig budsjettering, og at alle utgifter skal prioriteres innenfor samme ramme. Dette vil være å gå utenom det, sier Olsen.



Dermed føyer sentralbanksjefen seg inn i rekken av kritikere til den nye regjeringens potensielle budsjettgrep, som også har fått kritikk av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Olsens forgjenger Svein Gjedrem.

Det er i regjeringserklæringen «Granavolden-plattformen» at den nye regjeringen omtaler dette regjeringen sier at den vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser av ting staten har forsikret selv skal føres som en «90-post», slik at man bruker oljeinntekter utenom budsjettet.

Staten er selvassurandør, og det betyr at bombingen av regjeringskvartalet 22. juli 2011 og «Helge Ingstad»-forliset ikke gir noen forsikringsutbetaling som kan dekke kostnadene ved gjenanskaffelser.

Vil uansett telle pengene

Dersom regjeringen bruker milliarder utenom budsjettet, vil oljepengebruken og stimulansen av norsk økonomi i realiteten være større enn det tallene i de årlige budsjettene antyder.

Olsen sier til E24 at Norges Bank uansett kommer til å regne med Erna Solbergs samlede pengebruk i den samlede oljepengebruken fremover, også den hun eventuelt bruker «under strek».

Dermed vil utgiftene til ny fregatt og nytt regjeringskvartal telle med i bankens regnestykker for norsk økonomi, selv om Erna Solberg skulle finne ut at utgiftene kan holdes utenom budsjettet.

– Når man skal vurdere realiteten i hvor mye penger som skal brukes, så vil man da måtte summere to poster. Man vil måtte summere det man bruker over streken, og så vil mange miljøer, inkludert Norges Bank, legge til det man bruker under streken, sier Olsen.

– Det regnestykket skal vi greie å få til, men det er en unødig komplikasjon. Det er uheldig på den måten at du unndrar noen utgifter fra den helhetlige budsjetteringen, sier sentralbanksjefen.

Tredoblet oljepengebruk



Olsen har flere ganger tidligere uttalt seg om den sterke økningen i oljepengebruk. For ti år siden brukte regjeringen 74 milliarder kroner, justert for prisveksten. Siden den gang er oljepengebruken mer enn tredoblet til 231,2 milliarder oljekroner i 2019.

– Det har jeg reflektert litt rundt i tidligere årstaler, og påpekt at vi har kommet opp på et veldig høyt nivå. Det er en bekymring, litt uavhengig av disse føringsprinsippene, sier Olsen.

Ifølge telleverket på Oljefondets nettsider falt det i verdi i fjor, for første gang siden 2002. Mens finansminister Siv Jensen la opp til en verdi på 8.700 milliarder kroner i fjor, endte fondet trolig opp på en verdi på noe over 8.200 milliarder kroner.

Det betyr i så fall at oljepengebruken steg fra 2,7 prosent til 2,8 prosent av fondets verdi. «Taket» i oljepengebruk etter den såkalte handlingsregelen er for tiden på tre prosent av verdien, og hittil har norske regjeringer stort sett holdt seg under taket.

Økonomer har advart

Oljefondets verdi svinger med markedene, og et større fall i fondets verdi vil over tid få konsekvenser for budsjettpolitikken – i alle fall hvis regjeringen ønsker å holde seg innenfor det som tradisjonelt regnes som ansvarlig pengebruk.

En rekke økonomer har tidligere advart om at fondet kan falle og bli liggende på en lavere verdi over tid. Flere av dem mener at regjeringen ved å legge seg på et moderat nivå i pengebruken, kan unngå mer drastiske kutt etter et eventuelt større verdifall.

– Det er jo veldig sannsynlig at vi før eller senere kommer i en situasjon der Oljefondet faller betydelig og det gjør at vi må stramme inn i finanspolitikken, og det er også sannsynlig at det skjer på et uheldig tidspunkt, sa professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til E24 før jul.

