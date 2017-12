Sjeføkonom finner ingen større renteoptimister enn Norges Bank

Norges Bank holdt som ventet renten uendret torsdag, men tidspunktet for den første renteøkningen er rykket enda et hakk nærmere i tid.

I valutamarkedet, der kronen har fått juling i høst, kom reaksjonen umiddelbart. Euroen koster i skrivende stund 9,73 kroner, omtrent 12 øre mindre enn før rentebeslutningen.

Også mot dollar og svenske kroner styrkes den norske valutaen. En dollar kostet 8,33 kroner i minuttene før klokken 10, men har gått til 8,23 kroner på rentesignalene.

Det har vært forventninger om at første renteøkning ville komme litt tidligere, blant annet i E24s renteråd.

Finner ingen større renteoptimister



Men ifølge sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management var det ikke mange som trodde på muligheten for en økning allerede i 2018.

Han sier han har sjekket alle bankenes anslag, og ikke funnet noen som var like store renteoptimister som det Norges Bank er nå.

– Det var ingen som ventet signal om at første renteøkning skulle komme i 2018. Det sier jo Øystein Olsen nå – om den økonomiske utviklingen går som forventet så ligger det an til at første renteøkning kommer i slutten av 2018.

– Det var det ingen økonomer som ventet. Det forrige signaler var midten av 2019, og noen trodde det skulle bli flyttet frem til mars eller januar, sier Wilhelmsen.

Blant de som tror Norges Bank er for optimistiske er økonomene i DNB Markets, som venter at første renteøkning kommer i september 2019.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror rentebeskjeden overrasket valutamarkedet.

– Valutamarkedet drives av utenlandske aktører som har vært veldig redd for boligprisutviklingen i Norge og Sverige. De hadde nok ventet at Norges Bank ville være litt mer forsiktige.

(saken fortsetter under videoen fra VGTV)



Nedkjølingen i boligmarkedet, både her hjemme og i Sverige, har vært brukt som en forklaring av valutaekspertene på hvorfor kronen har svekket seg betydelig i høst.

Tross oljeprisoppgang og bedring i økonomien har euroen til tider nærmet seg 10 kroner, et nivå som siste ble sett under finanskrisen i 2008.

– Jeg tror særlig utenlandske valutaaktører ble overrasket over oppjusteringen av rentebanen, når usikkerheten i boligmarkedet er såpass stor, sier Jullum.

– Renteøkningen rykker nærmere

Ved forrige korsvei hadde Norges Bank en prognose, den såkalte rentebanen, som tilsa at første renteøkning kom i tredje kvartal 2019.

I den nye banen ligger det inne at renten mest sannsynlig heves i desember 2018.

Siden forrige gang sentralbanken oppdaterte anslagene om norsk økonomi i september har arbeidsledigheten falt, kronen svekket seg og oljeprisen steget.

«Sterkere vekst ute, høyere oljepris og svakere krone bidrar til å løfte rentebanen», skriver Norges Bank i den pengepolitiske rapporten.

– Renteøkningen rykker nærmere i tid. Det har den gjort i hele år, sier Jullum.

Han peker på kombinasjonen av svakere valutakurs og høyere oljepris som hovedårsak til oppjusteringen.

– Men de har også oppjustert anslagene for oljeinvesteringene og det trekker også BNP-veksten opp. Det går litt raskere i den innenlandske veksten er det man hadde sett for seg i september-rapporten, sier Jullum.