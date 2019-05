I en verden der rentehevinger i de store sentralbankene legges på is har Norges Bank holdt fast på sine planer.

Torsdag ble styringsrenten holdt uendret, men sentralbanksjef Øystein Olsen ga samtidig grønt lys for neste heving allerede i juni.

Høyere renter har lenge vært varslet. Spenningen ved dette møtet var om det ville komme noen hint om tidspunktet, og Olsen sier nå at neste måned er «mest sannsynlig».

Det betyr at norske lånekunder må belage seg på at renteutgiftene vil stige videre. Etter den forrige rentehevingen i Norges Bank satt mange banker opp rentene til sine kunder.

Styringsrenten ble satt opp i september i fjor, deretter i mars i år, og er nå på 1,0 prosent. Med en heving i juni vil den ligge på 1,25 prosent.

Ser flere rentehevinger



I storbanken ING mener økonomene at den siste beskjeden fra Olsen åpner opp for at lånekostnadene kan jekkes opp enda et hakk før 2019 er forbi. Da kan i så fall renten havne på 1,5 prosent i løpet av året.

I et notat skriver ING-økonom James Smith at grønt lys for høyere rente i juni også gjør en heving til ved årets siste rentemøte mer sannsynlig.

Han skriver at ING ser en «rimelig sjanse for at Norges Bank vil sette opp rentene ytterligere i desember, så vel som på det kommende møtet i juni».

Selv har Norges Bank anslått at rentetoppen blir nådd på 1,75 prosent innen utgangen av 2022. I så fall vil bankenes utlånsrente til norske boligkunder kunne begynne å nærme seg fire prosent.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Her hjemme legger Nordea til grunn at renten skal opp to ganger til i år, i juni og i desember, til tross for den globale usikkerheten fra handelskonflikter og Storbritannias kaotiske utmelding fra EU.

– Grunnen er at vi langt på vei går klar av det som er av uro ute, i alle fall foreløpig, med mindre det skulle gå mye verre, sier sjeføkonom Kjetil Olsen til E24.

– Vi har en spesiell næringsstruktur, og det ser ut som vi får beholde en svak krone til tross for at Norges Bank varsler flere renteøkninger. Det øker handlingsrommet til Norges Bank veldig, sier han.

Svak krone



En styrking av kronen vil kunne dempe prisveksten og eksportdelen av norsk økonomi, og dermed gjøre det vanskeligere å heve rentene.

Det motsatte, en svak krone, gir rom for videre renteoppgang.

I lang tid har kronen holdt seg mye svakere enn de fleste økonomene hadde trodd.

En euro koster 9,80 kroner torsdag, mens den var over 10 kroner under børsuroen i desember. Før oljeprisfallet i 2014 var imidlertid prisen under 7,5 kroner per euro.

Olsen sier at Nordea ser lyse utsikter for norsk økonomi. Han tror husholdningene vil få mer å rutte med.

– Norske husholdninger har blitt holdt tilbake av høye strømpriser, særlig gjennom andre halvdel av 2018. Nå er lønnsveksten på vei opp, og strømprisene mest sannsynlig på vei ned.

– Det gjør at kjøpekraften kommer til å vokse vesentlig bedre utover 2019 og inn i 2020, og det bør gi et godt grunnlag for norsk økonomi, sier han.

Handelskonflikten



Mye avhenger av hva som skjer med internasjonal handel og konflikten som utspiller seg mellom USA og Kina, ifølge ING.

De to landene inngikk en «våpenhvile» i handelskonflikten for å forhandle frem en løsning, men etter nye tolltrusler fra president Donald Trump har bekymringene blusset opp igjen.

En avtale er fortsatt det mest sannsynlige utfallet, mener ING. I mellomtiden vil imidlertid usikkerheten kunne tynge global økonomi, ifølge banken.

Hvis man ser på norsk økonomi er det gode grunner til å skru opp rentene, mener ING, som peker på høyere investeringer på grunn av oppgangen i oljeprisen og stigende lønnsvekst.