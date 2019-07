Norsk industri slakker farten

Den norske innkjøpsjefindeksen (PMI) for juni viser et markant tilbakeslag. Indeksen falt med 2,2 poeng til 51,9 poeng, viser den ferske undersøkelsen fra Norsk forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA) og DNB.

Indeksen er 3,7 poeng lavere enn tolvmånedersnittet.

Ifølge DNB Markets var det ventet liten endring i den norske indeksen i juni.

Siden indeksen fortsatt er over 50 poeng indikerer den oppgang i aktiviteten i industrien. Nivåer under 50 indikerer tilbakegang.

«Den underliggende trenden i DNB PMI viser nå en mer tydelig nedgang, og indeksen var i juni på sitt laveste siden januar 2018 (med unntak for det uvanlig svake nivået i juli 2018),» heter det i pressemeldingen.

Nordea Markets skrev i sin morgenrapport at de legger lite vekt på de norske PMI-tallene da de er veldig volatile.

«PMI-indeksen trekkes særlig ned av delindeksene for ordre, produksjon og sysselsetting,» heter det i meldingen fra DNB og NIMA.

Delindeksen for ordre falt med 5,4 poeng til 51,3 poeng. Samtidig falt sysselsetting-indeksen med 1,3 poeng til 51,7 poeng. Produksjonsindeksen på sin side falt med hele 4,4 poeng til 54,8 poeng i juni.

– Et særlig fall i eksportordrene kan være et resultat av at den svakere utviklingen ute har begynt å slå inn i norsk aktivitet, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– I så fall kan det være at Norges Bank vil anse at nedsiderisikoen på vekstbilde har økt, men det trengs ytterligere bekreftelser på dette før Norges Bank vil konkludere med at renten bør holdes i ro i september, fortsetter Aamdal.