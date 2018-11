Rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets mener at det er mye som argumenterer for at den norske kronen kan komme til å svekke seg ytterligere frem mot nyttår.

– En euro kan komme til å koste mellom 9,80 og 9,90 kroner før nyttår, sier Bernhardsen til E24.

Han peker samtidig på at desember tradisjonelt er en vanskelig tid på året for kronen.

– I tillegg bidrar det kraftige oljeprisfallet og et svakt risikosentiment i markedet til at det er et dårlig klima for kronen nå, sier Bernhardsen til E24.

Bygger ned sine posisjoner i kronen

Han viser til at utenlandske aktører definerer utviklingen i kronekursen. Og når disse skal gjøre opp status i bøkene mot slutten av året, ønsker de å bygge ned risikoen.

– Vi ser ofte at mot slutten av året bygger utenlandske aktører ned sine posisjoner i den norske kronen, sier Bernhardsen.

Han viser til at vi allerede har hatt en rask kronesvekkelse. I midten av oktober kostet en euro nær 9,40. Siden da har det gått utforbakke for kronen, og de siste dagene har fallet for kronen tiltatt.

DYRERE: Norskekronen har svekket seg både mot euro og dollar - så om du nå drar til New York for å for eksempel se den nyoppsatte julegrana utenfor Rockefeller Center, så koster hver dollar du bruker 35 øre mer enn for bare en måned siden.

Mandag svekket kronen seg fra 9,63 til 9,72 på det meste. Bernhardsen peker på at mye av svekkelsen kom sent på dagen, hvor likviditeten ofte er dårligere.

– Det forklarer nok noe av den kraftige svekkelsen i går ettermiddag, sier han.

I skrivende stund koster en euro 9,75 kroner. Og en dollar koster onsdag morgen 8,55 kroner. For en måned siden kostet en dollar 8,20 kroner.

Til sammenligning så vi rundt juletider i fjor at euroen nærmet seg 10 kroner, mens dollaren var på 8,40 kroner.

Tror på en sterkere krone på sikt

DNB Markets skrev også i en valutaanalyse mandag at markedet kan vente seg en svak krone frem mot slutten av året.

– Vi har sett at kronen har en tendens til å svekke seg inn mot nyttår, noe både vi og Nordea har bemerket i våre siste valutaanalyser. Det kan virke som om det har hatt en selvoppfyllende effekt, og bidratt til press på kronen, sa valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets mandag til E24.

Bernhardsen har et positivt syn på kronen på sikt.

– Jeg tror på en sterkere krone på sikt, og vi kan komme til å se en betydelig sterkere krone allerede i januar, sier Bernhardsen.