Norsk økonomi vokste 0,6 prosent i tredje kvartal

Brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge økte med 0,6 prosent i andre kvartal, justert for sesongvariasjoner.

Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter dermed i samme takt som i de to foregående kvartalene.

Det viser nasjonalregnskapet som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde tirsdag morgen.

Det var på forhånd ventet en vekst på 0,5 prosent, etter at årets første og andre kvartal viste den sterkeste veksten på nær fire år.

Norges Banks estimat var imidlertid på 0, 6 prosent, noe som også var ventet av Nordea.

Veksten i Fastlands-BNP kommer hovedsakelig fra økt tjenesteproduksjon, som for eksempel forretningsmessige tjenester, varehandel og reiseliv, viser tallene fra SSB.

Også bygg og anlegg og oppdrettsnæringen bidro positivt til oppgangen, mens industri og bergverk samlet trakk ned, etter tre kvartaler med vekst. Nedgangen ses i hovedsak i oljerelaterte industrinæringer.

Husholdningenes konsum økte med 0,6 prosent i tredje kvartal, etter en økning på 0,9 prosent kvartalet før. Særlig varekonsumet hadde en svak utvikling.

Det var i forkant av tallene særlig knyttet spenning til sysselsettingen. I andre kvartal gjorde sysselsettingen nemlig et hopp, med en økning på 0,4 prosent. Tallene for tredje kvartal viser at veksten i sysselsettingen fortsetter. Justert for sesongvariasjoner økte sysselsettingen med 0,3 prosent, eller om lag 9.200 personer.

De største økningene i sysselsetting i tredje kvartal var i bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.

Tallene tyder samtidig på at oppgangen er noe bredere enn tidligere, skriver SSB.