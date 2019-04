Rapport om Etiopia-styrten: Pilotene fulgte alle rutiner

Mannskapet om bord på Ethiopian Airlines-flyet som styrtet 10. mars fulgte alle rutiner forut for at flyet styrtet, sier den etiopiske luftfartsmyndigheten på en pressekonferanse torsdag.

Likevel klarte de ikke å rette opp flyet etter at flyet styrte mot bakken, forklarte transportminister Dagmawit Moges under en pressekonferanse torsdag.

– Mannskapet gjennomførte alle prosedyrer som er beskrevet i manualen fra produsenten gjentatte ganger, men klarte ikke å kontrollere flyet, sier Moges.

Dermed frikjenner rapporten pilotene og flyselskapet fra å ha gjort noe feil i forkant av ulykken.

Hadde godkjente sertifikater

Den foreløpige granskingen viser at flyet hadde godkjente sertifikater, og pilotene hadde de nødvendige kvalifikasjonene. Avgangen gikk som ventet, sier man på en pressekonferanse.

Luftfartsmyndigheten kom med to sikkerhetsanbefalinger som følge av den foreløpige rapporten de slipper torsdag.

Produsenten må gå gjennom alle flykontroll-systemer på flyet

Luftfartsmyndigheter verden over må godkjenne endringer som gjøres før flyet kan brukes igjen

Siden nesen på flyet gjentatte ganger ble styrt nedover uten at pilotene gjorde noe for at det skulle skje, anbefaler vi at flykontrollsystemene blir gjennomgått av produsenten.

Ethiopian Airlines: Viser at vi har gjort det vi skulle

I en pressemelding skriver Ethiopian Airlines at deres piloter har gjort det de skulle forut for styrten, og poengterer at rapporten viser at både selskapet og pilotene hadde de nødvendige kvalifikasjonene til å fly flyet på en trygg måte, og hadde den treningen de skulle.

Torsdag slapp den sivile luftfartsmyndigheten i Etiopia en foreløpig rapport om hva som skjedde da et Boeing 737 Max-8 fly styrtet fra Ethiopian Airlines styrtet 10. mars. 157 personer omkom i ulykken.

I etterkant av ulykken har alle fly av denne typen blitt satt på bakken over hele verden. Norwegian har 18 fly av denne typen, som de ikke har kunnet bruke den siste måneden.