Konsernsjef ville beholde navnet NSB

– Jeg trodde at vi var best tjent med å beholde det gamle navnet, sier Isaksen til Aftenposten.

Isaksen skulle imidlertid endre mening. Han sier at flere undersøkelser bidro til helomvendingen.

– Det var spesielt én som overbeviste meg. Den viste at et stort flertall forbandt NSB ikke bare med tog, men med all jernbane i Norge. Dette selv om Bane Nor ble utskilt i 1996, og over halvparten av de ansatte i selskapet drev med buss (5.300 ansatte mot 3.200 på buss i august 2018, red.anm.), sier han.

– Den andre årsaken var at også vi som jobber her, må skjønne at vi nå er noe annet enn NSB, sier Isaksen.

Beslutningen i ledergruppen om navneendringen ble til slutt enstemmig, men ikke uten motstand fra profilerte tillitsvalgte i norsk jernbane.

Leder Jane Sæthre i Jernbaneforbundet og Rolf Ringdal i Lokmannsforbundet ga beskjed om at ansatte neppe ville sette pris på navnebyttet. De fikk likevel instrukser om å holde kortene tett inntil brystet for å unngå lekkasjer, protester eller at noen stjal det nye navnet.