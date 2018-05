Det er ikke bare været som var kaldt i de første månedene av året – også en del av nøkkeltallene fra norsk økonomi har vært av det kjøligere slaget.

Tirsdag morgen klokken åtte kommer fasiten om hvordan det har gått i økonomien, når SSB kunngjør de økonomiske veksttallene for første kvartal.

Og analytikerne i DNB Markets og Nordea ser for seg at veksten i fastlandsøkonomien har sakket farten.

Allerede har løypemeldingene om viktige parametere som privat vareforbruk og industriproduksjon vært av det svakere slaget, begge med et fall på rundt 1 prosent i kvartalet, ifølge DNB Markets-analytiker Jeanette Strøm Fjære.

– Det tilsier at tallet i morgen kan bli svakt, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

Han tror likevel at forbruket av tjenester utenom butikkhandelen bidrar til at vekstbremsen ikke blir enda større.

Tror bremsen er midlertidig



Gjennom fjoråret frisknet økonomien til etter oljenedturen, med en vekst som varierte mellom 0,6 og 0,7 prosent per kvartal.

Nå vil veksttallet svekkes til 0,4 prosent, tror både Nordea og DNB Markets, mens konsensus ligger på 0,5 prosent. Norges Bank har derimot et anslag på 0,7 prosent.

Fjære tror imidlertid ikke det er snakk om et nytt omslag.

Hun peker på at faktorer som bilkjøp og været kan ha trukket ned forbruket i starten av året, men mener at stigende inntektsvekst og lavere arbeidsledighet borger for at nordmenn etter hvert vil løsne på lommeboken.

Samtidig peker pilene oppover i blant annet Norges Banks regionale nettverk, en viktig pekepinn på hvordan det går i økonomien.

– Derfor tror vi det tar seg opp igjen i andre kvartal, sier Fjære.

DNB Markets-analytikeren får støtte fra Bruce.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

– For industrien ser det bra ut. Jeg tror det er mer tilfeldigheter der, fordi vi vet at oljeleverandørindustrien er på vei oppover, det går bra i verden rundt oss og kronen er svak.

Boliginvesteringene, som ble en vekstmotor da oljeprisen falt, vil nå falle litt, mens oljeinvesteringene vil stige igjen, tror Fjære.

– Nå er det på tide at man ser omslaget komme. Det er ikke sikkert vi får så sterk vekst i første kvartal, men vi forventer at tallene viser at bunnen er nådd og at vi er på vei oppover på oljeinvesteringene, sier hun.

– Klart mer usikkerhet

Norges Bank har gitt signaler om at styringsrenten vil settes opp i år, før første gang siden 2011.

De fleste økonomene tror sentralbanksjef Øystein Olsen sikter seg inn på rentemøtet i september, men tvilen har blitt større i det siste, ikke minst fordi inflasjonen har vært lavere enn Norges Bank hadde regnet med.

Fjære holder fortsatt en knapp på september, selv om morgendagens tallslipp skulle vise seg å være svakt. Stigende oljepris, fortsatt svak kronekurs og et boligmarked der bruktprisene har steget etter nyttår er faktorer som taler for renteoppgang i høst, mener analytikeren.

Basert på den siste tids nyheter, blant annet lav inflasjon, økt usikkerhet om veksten internasjonalt og høye påslag på pengemarkedsrenten, tror Bruce at en renteprognose laget i dag fort kunne skjøvet renteøkningen til desember.

Som Fjære holder likevel Bruce på rentehopp i september.

– Men det har blitt klart mer usikkerhet, sier han.