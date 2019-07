– Situasjonen er veldig spent. Britene beveger seg inn i et veldig skummelt territorium, fordi enkelthandlinger fra en aktør kan eskalere ut av kontroll, sier Dag Harald Claes, professor i statsvitenskap ved UiO, til E24.

Etter at Iran fredag tok en britisk oljetanker i arrest i Hormuzstredet, sitter den britiske regjeringen mandag i krisemøte.

Ifølge britiske medier er utenriksminister Jeremy Hunt nå under intenst press om å bli med på en USA-ledet maritim militærkoalisjon som skal eskortere og beskytte internasjonal skipsfart gjennom det trange sundet.

Hormuzstredet forbinder Omanbukta og Persiabukta og er fraktkanal for en tredjedel av verdens oljeforsyning til havs.

Skvis mellom olje og krig



– Den umiddelbare faren er at iranerne gjør noe i stredet som gjør at det ikke lengre er trygt å seile der. Da kan vi få en oljepris på 200 dollar. Og det er dette som USA og britene vil forhindre, sier Claes.

– Å slutte å bruke Hormuzstredet er ikke et alternativ. Hunt er en erfaren kar. Britene har mange krigsskip i området som kan bidra til USAs opplegg. Men risikoen er at spenningene bare forsterkes. Jeg håper utfallet blir at britene nå tar et skritt tilbake før de blir for tungt involvert, sier Claes.

For en mer alvorlig fare enn at oljeprisen eksploderer – om enn usannsynlig for øyeblikket – er i ytterste konsekvens at det hele eskalerer til en krig, sier eksperten.

– Foreløpig er dette fortsatt et slags diplomati; riktignok et som inneholder sprenging av skipsskrog, nedskytning av droner og beslag i skip, men fortsatt et forhandlingsspill. Trump sier han vil ha en bedre atomavtale og forsøker å presse Iran i senk med sanksjoner, men faren er jo at noen tråkker over en rød linje – særlig siden Trump har hauker som Bolton og Pompeo rundt seg.

– Første steg vekk fra stupet



– Selv om ingen har laget en plan om å angripe Iran, ligger risikoen i dynamikken som kan oppstå – hvor partene må svare på den andres handlinger, og sakte drives inn i noe som ingen egentlig ønsker, sier Claes.

– Hvis britene sender militærskip til Hormuzstredet, kan det vel forsvares som et rent defensivt tiltak, som skal forhindre nye angrep?

– Ja, men det kan også tolkes som at de slår seg sammen med USA om en opptrapping. Da må man spørre seg: Er det slik at skipene er i reell fare, eller er beslagene enkeltstående hendelser som var del av forhandlingsspillet?

Eksperten viser til at Irans beslag av den britiske skipet angivelig var gjengjeldelse for at britene gjorde det samme, da en iransk oljetanker på vei mot Libya ble tatt i beslag av britiske styrker nær Gibraltar.

– Kan dette løses ved at britene og iranerne gir hverandre tilbake skipene sine?

– Ja, det vil være et naturlig første steg vekk fra stupet, svarer Claes.

Hva vil egentlig Trump?



Iran har signalisert at det er uaktuelt å slippe fri det britisk-flaggede tankskipet før Storbritannia først slipper fri den iranske oljetankeren.

Claes sier situasjonen er uforutsigbar fordi det er vanskelig å komme til bunns i hva USA egentlig forsøker å oppnå med sabelraslingen motIran.

– USA har lenge ønsket regimeendring, men å gjennomføre det ved å tvinge et land økonomisk i kne med sanksjoner, er et svært langt prosjekt. På kortere sikt ønsker Trump seg en bedre atomavtale, men det fantes ingen bedre atomavtale å forhandle frem enn den USA gikk ut av, sier Claes.

– Det er også vanskelig å tenke seg at Trump ønsker en krig – det går imot det han gikk til valgkamp for. Så hva oppnår man ved å provosere Iran? spør professoren.

I slutten av juni beordret president Donald Trump et rakettangrep mot flere iranske mål, men ordren ble avblåst rett før iverksetting.