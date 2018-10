Posten opplever brevkollaps i tredje kvartal

– Markedsutviklingen presser frem behovet for videre omstillinger av postnettet. Hver husstand mottar kun tre adresserte brevsendinger i uken. Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling, skriver konsernsjef i Posten, Tone Wille i en pressemelding.

Hittil i år har den adresserte brevposten falt 12,5 prosent, noe Posten skriver er rekordhøyt. I tredje kvartal alene falt brevposten med 15,5 prosent.

Men Posten kan ikke kuttes uten at postloven forandres.

Konsernsjef Wille forventer at forslag til ny postlov legges frem av regjeringen og behandles i Stortinget i høst.

Om Stortinget ikke endrer postloven, vil det koste staten en milliard kroner i ulønnsomme posttjenester i 2025, ifølge Postens egne beregninger.

Justert driftsresultat endte på 126 millioner kroner i tredje kvartal, noe som er ned fire millioner fra samme tid i fjor.

Driftsinntektene falt også 164 millioner fra tredje kvartal i fjor, til 5,6 milliarder kroner.

Inntektsfallet skyldes hovedsakelig fall i brevvolumene, skriver selskapet.

Videre omstilling

Posten har allerede kuttet kraftig i antall ansatte, og per tredje kvartal har selskapet 14.332 årsverk, en reduksjon på 1.780 årsverk siden samme tid i fjor. I toppåret 1990 hadde Posten hele 32.000 ansatte, det betyr at mer enn halvparten av de ansatte har blitt kuttet bort i jakten på lønnsomhet. Størst er fallet i antall ansatte i postleveringsdelen, mens i Bring har antall ansatte økt fra i fjor. Som omtalt i april, da Posten først annonserte det ønskede kuttet i den daglige postleveringen, ble dette inngrepet beskrevet som den største personalmessige omleggingen i Postens historie. Selskapet skriver videre at brevkollapsen vil føre til ytterligere omstillinger ved at man ønsker å kutte i antall dager man leverer post. I tillegg melder Posten at volumfallet vil bidra til en høyere regning til staten, som subsidierer deler av driften. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge 534 millioner kroner til ulønnsomme posttjenester det neste året, som er i tråd med Postens forhåndsberegninger.

Takker regjeringen

Konsernsjef Tone Wille har vært en forkjemper for det kontroversielle momsfritaket på netthandel under 350 kroner.

Årsaken er at en bortgang vil føre til kaos innad i Posten, ettersom de i dag håndterer tusenvis av pakker fra Kina og andre steder i verden.

«Jeg mener det er riktig av regjeringen å opprettholde mva-fritaket for privat vareimport frem til enkle og rimelige løsninger for fortolling av enkeltsendinger er på plass, noe EU planlegger for til 2021».