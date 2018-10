Saken oppdateres.

Få siste nytt om statsbudsjettet i E24s direktestudio gjennom dagen!

Mandag morgen slapp Finansdepartementet utvalgte nøkkeltall fra forslaget til statsbudsjett for 2019.

Der kommer det frem at regjeringen legger opp til et såkalt nøytralt budsjett neste år med null i budsjettimpuls. Det betyr at endringen i oljepengebruken følger den forventede endringen i norsk økonomi og at man ikke gir noe ekstra gass.

I kroner betyr dette at regjeringen planlegger en oljepengebruk på 231,2 milliarder kroner neste år. Det er 4,5 milliarder mer enn anslaget for 2018.

Anslaget for oljepengebruken i år er for øvrig oppjustert fra 225,5 milliarder kroner som man anslo i revidert budsjett i mai til 226,7 milliarder nå.

– Statsbudsjettet for 2019 har en nøytral virkning på norsk økonomi. Bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien, skriver Finansdepartementet i meldingen.

Målt etter handlingsregelen foreslås det en oljepengebruk på 2,7 prosent neste år. Det er ned fra 2,6 prosent i år.

– Nøytralt Statsbudsjett som ikke bør endre Norges Banks anslag eller rentebane. Finansdepartementet anslår veksten til sterke 2,7 prosent neste år, som taler for et kontraktivt budsjett. På den annen sine holdes bruken godt under handlingsregelen, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets om tallene på Twitter.

I tallslippet på morgenkvisten konkluderer regjeringen med at oljebremsen som preget norsk økonomi siden 2014 nå er lagt bak oss og at «og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur».

– Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år. I Nasjonalbudsjettet 2019 anslås fastlandsøkonomien å vokse med 2,3 prosent i år og 2,7 prosent neste år, skriver Finansdepartementet, som anslår at arbeidsledigheten vil falle fra 3,8 til 3,7 prosent neste år.

Regjeringen har også sluppet sine siste anslag for norsk økonomi mandag. Der kommer det blant annet frem at de venter en enda høyere økonomisk vekst neste år. Les mer her!



Resten av tallmaterialet og detaljene i budsjettforslaget blir kjent når hele budsjettet slippes klokken 10:00 mandag.