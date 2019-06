Saken oppdateres.

Federal Reserve holder styringsrenten uendret på intervallet mellom 2,25 og 2,50 prosent. Det kom frem på onsdagens rentemøte i den amerikanske sentralbanken.

Samtidig hinter de frempå om at det kan komme rentekutt fremover, uten at de spesifiserer når eller hvor store kutt de ser for seg.

I rentebeslutningen viser de til at jobbveksten har vært solid, at arbeidsledigheten er lav og at forbruket i husholdningene vokser. Samtidig viser de til at investeringene i næringslivet er moderate, og at inflasjonen er under målet på 2 prosent.

På forhånd hadde markedene ventet at renten skulle holdes uendret, men at Fed i løpet av det neste månedene skal sette renten ned til 1,5 prosent, med første kutt neste måned.

De signaliserte rentekuttene kommer få måneder etter at Fed satte opp renten med 0,25 prosentpoeng. På rentemøtet 19. desember, der de signaliserte to rentehevinger i 2019. Utover høsten fikk pipa derimot en annen klang, og nå kan de første rentekuttene siden slutten av 2008 komme.

Federal Reserves styringsrente:

source: tradingeconomics.com

Dollaren svekkes

Dollar svekkes mot euro etter at den amerikanske sentralbanken kom med sin rentebeslutning onsdag kveld. En euro kostet like før beskjeden 1,122 dollar, og har gått til 1,125 i minuttene etterpå. Før beslutningen var indeksene på Wall Street i minus. Like etter at Fed kom beskjeden om at renten holdes uendret, kom det imidlertid et hopp: Dow Jones opp 0,25 prosent

S&P 500 opp 0,24 prosent

Nasdaq opp 0,22 prosent

Ventet kutt

På forhånd ventet DNB at Fed ville varsle to rentekutt i år, men at de på dette møtet ville holde renten uendret.

– Mens det nå prises inn fire rentekutt innen utgangen av 2020 vil Feds medianrenteprognose være vesentlig mer forsiktig. Forrige gang viste prognosen utsikter til en litt høyere rente neste år. Denne gang vil den trolig indikere et kutt i år og nok et kutt neste år, skriver de i tirsdagens morgenrapport.

Også Nordea ventet at de ville varsle fire rentekutt.

– Vi forventer fire rentekutt, der det første kommer i juli, skriver de, og viser til at inflasjonen har vært under målet på to prosent, økt nedsiderisiko fra handelskrigen med Kina og aksjemarkedene har vært nervøse.