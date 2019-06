Dette betyr rentehevingene for deg: Flere tusen ekstra i året

Torsdag hevet sentralbanksjef Øystein Olsen som ventet renten nok en gang.

Det er den tredje rentehevingen siden september, og renten har dermed økt fra 0,5 prosent til 1,25 prosent i denne perioden.

Samtidig varsler også Norges Bank at renten trolig vil øke ytterligere. Blir det enda en heving i høst vil norske lånekunder ha opplevd en tredobling av renten på et drøyt år – fra 0,5 til 1,5 prosent.

Huseiernes Landsforbund ber kundene prute med banken hvis de opplever en rente på over tre prosent.

Organisasjonen har laget noen regnestykker for å illustrere hva rentehevingene kan få å si for lånekundene hvis bankene følger Olsen og oppjusterer sine utlånsrenter.

– Renteøkningen som kommer nå vil gi en boligeier som har to millioner igjen å nedbetale på lånet en økning i renteutgifter på nesten 4.000 kroner i året etter skatt, sier forbrukersjef Carsten Pihl i Huseiernes Landsforbund.



Det blir 325 kroner i måneden i økte renteutgifter, ifølge Huseierne. Regnestykket forutsetter at bankene gjør som Olsen og hever renten med 0,25 prosent, noe mange banker – men ikke alle – gjorde etter forrige heving i mars.

– Dette er i seg selv ikke så mye. Men lagt oppå de to andre renteøkningen i september i fjor og mars i år blir dette store økte utgifter for vanlige norske boligeiere, sier Pihl.

DNB, Danske Bank og Nordea hevet alle renten med 0,25 prosent etter forrige renteheving fra Norges Bank. Landkreditt, Sbanken og BN Bank varslet derimot at de ikke ville heve renten.

Nær 12.000 i året

For et lån på to millioner kroner vil en oppgang i lånerenten på 0,75 prosent til sammen øke månedsutgiftene med 975 kroner etter skatt, noe som tilsvarer om lag 11.700 kroner i året.

– Det vil merkes i husholdningsbudsjettene til norske boligeiere, sier Pihl.

For en lånekunde med én million kroner igjen å betale på lånet vil en økning i lånerenten på 0,25 prosent utgjøre 168 kroner i måneden, påpeker Huseierne.

En oppgang i utlånsrenten på 0,75 prosent vil til sammen øke utgiftene med 480 kroner i måneden – eller 5.850 kroner i året, ifølge Huseiernes Landsforbund.

– Vanligvis vil de fleste bankene nå sette opp renten på boliglånene, men for eksisterende kunder skal det gå seks uker fra varselet gis til renten settes opp. Det betyr at renteregningen øker tidligst 1. august, sier Pihl.

– Bør sjekke renten

Han mener boligeierne bør sjekke renten sin, og opplyser om at den beste renten for et lån på to millioner kroner har en effektiv rente på 2,43 prosent. Etter rentehevingen torsdag regner Huseierne med at den beste renten vil være på rundt 2,65 prosent.

– Boligeiere bør derfor sjekke både hvilken rente de har i dag, og om banken deres øker renten. Særlig de som får rente på tretallet bør se seg om etter en annen bank, sier Pihl.

– Det er ofte mulig å prute på renten som står i prislistene. Hvis ikke skal man nå vurdere å bytte bank til en som har bedre betingelser, sier han.

