Norges Bank holder renten uendret – fortsatt duket for rentehopp i mars

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

– Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 4/18, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Samtidig vektlegger Norges Bank usikkerheten i den globale økonomien, men de peker på at den økonomiske veksten på hjemmebane ser ut til å utvikle seg omtrent som anslått.

– Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i mars 2019, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Rett før klokken 10 kostet en euro 9,7440 kroner - umiddelbart etterpå har kronen styrket seg, og en euro koster nå 9,7147 kroner.

En dollar kostet 8,5749 kroner like før klokken 10. Rett etter har prisen falt til 8,5549.

Mot pundet har kronen også steget noe. Rett før rentebeslutningen kostet et pund 11,1832 kroner. Nå ligger kursen på 11,1580 kroner per pund.

Enormt sjokk må til for å hindre heving i mars



Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier dagens beslutning var helt som ventet etter rentetmøtet i desember.

– I sum følger dette den utviklingen som var ventet fra desember. Bildet er litt blandet, og de peker på en avmatning i global økonomi, hvor veksten har vært litt svakere enn ventet og fremtidsrentene er litt lavere enn i desember. Men det er som ventet, sier Jullum.

Han reigstrerer at sentralbanksjefen gjentar at kapitalutnyttelsen i Norge er økende, at veksten holder seg høy og at inflasjonen er rundt målet.

– Det tilsier en fortsatt normalisering av pengepolitikken. Det er det som gjør at vi regner med en fortsatt renteøkning i mars. Vi tror at det må et enormt sjokk til, enten kraftig aksjefall eller et kraftig fall i oljeprisen, for at det ikke skal bli renteøkning i mars nå, sier Jullum.

Som ventet



På forhånd var ekspertene enige om at Øystein Olsen og Norges Bank ville holde renten uendret på dagens møte. De var også unisone i sin tro på at neste renteheving kommer på mars-møtet.

– Vi venter at de bekrefter at de kommer til å heve rentene i mars og at utsiktene for norsk økonomi er ganske uforandret. Markedet har ikke fullt priset inn en marsheving, og det er små forventninger til videre rentehevinger, skrev Nordea Markets i en analyse.

De fikk følge av DNB Markets:

– På det forrige møtet, i desember, uttalte banken at det var mest sannsynlig at renten vil bli satt opp i mars. Det er liten grunn til å vente endringer i renten på møtet denne uken, eller at det blir gitt nye signaler om veien videre.

Dagens møte er et såkalt mellommøte, hvor sentralbanken hverken kommer med ny pengepolitisk rapport eller holder pressekonferanse i etterkant av møtet.