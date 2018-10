Norges Bank holder styringsrenten uendret

Norges Bank har som ventet valgt å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

«I Pengepolitisk rapport 3/18 var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå», skriver sentralbanken i en uttalelse.

Sentralbanken skriver videre at den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på 2 prosent.

Avgjørelsen kommer en måned etter hovedstyret ledet av sentralbanksjef Øystein Olsen valgte å heve styringsrenten for første gang på syv år.

Olsen uttalte i september at sentralbanken legger til grunn at styringsrenten trolig vil bli økt igjen i første kvartal 2019.

«Mellommøte»

«Utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten. Den økonomiske veksten har vært litt lavere og prisveksten noe høyere enn anslått, men utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 3/18», heter det i uttalelsen.

Valutamarkedets umiddelbare reaksjon på beslutningen var å svekke kronen noe. Kort tid senere var kronekursen tilbake på nivået fra før beslutningen.

Rentemøtet torsdag er et såkalt «mellommøte». Det er høyst uvanlig at sentralbanken velger å endre styringsrenten på disse møtene. På mellomøter avholder ikke Norges Bank pressekonferanse, og det kommer heller ikke noen nye renteprognoser eller øvrige betraktninger rundt norsk økonomi.