Torsdag formiddag varslet Norges Bank at de hever styringsrenten fra 0,75 til 1,0 prosent.

Den nye prognosen indikerer videre at renten heves igjen i løpet av det neste halve året.

Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen mener rentebanen indikerer renteøkning allerede på junimøtet.

Under pressekonferansen sentralbanksjef Øystein Olsen holder torsdag formiddag, bekrefter Olsen at den nye rentebanen indikerer at det kan skje:

– Det er sannsynlighetsovervekt for heving i juni, slik bildet ser ut nå, sier han.

Trolig kan det komme enda en heving i år, skriver Bernhardsen i et notat.

– Etter en heving i juni vil en andre renteheving ifølge rentebanen sannsynligvis komme i desember, eller «helt sikkert» i mars, skriver han.

Samtidig velger sentralbanken å senke rentebanen fra 2021. Noe som kan indikere at Norges Bank mener renten ikke skal like høyt som den tidligere har spådd.

Umiddelbar markedsreaksjon



Kronen reagerte umiddelbart på torsdagens rentenyheter med å styrke seg mot flere valutaer.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets forklarer at markedet reagerer fordi sentralbanken hever renten mer i fremtiden enn markedet hadde ventet.

– Norges Bank antyder at renten kan gå opp mer enn det man tidligere har lagt til grunn. Det er litt overraskende for markedet gitt alt som skjer i verden ellers, og alle andre sentralbanker som egentlig nesten går motsatt vei, sier Olsen til E24.

Olsen forklarer at det var veldig få som trodde at Norges Bank skulle oppjustere noe særlig, fordi alle andre sentralbanker mener at det ikke er noe lurt å øke rentene.

– Vi har vært ute og snakket med mange kunder i forkant, og lagt mye vekt på at Norge på mange måter er annerledeslandet, sier han.

– Det er ikke bare på grunn av oljen, det har noe å gjøre med næringsstrukturen vår, som gjør at vi er mindre rammet av litt svakere vekst internasjonalt, enn veldig mange andre land. Og det vi ser er at veksten i norsk økonomi er veldig god, og Norges Bank har nå oppjustert sine prognoser for norsk økonomi, til tross for at det går litt dårligere ute. Det er bakgrunnen for at de ser for seg at rentene kan gå enda litt opp, og litt raskere opp, enn det de så for seg sist, sier han.

– Mye mer aggressivt



Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce mener Norges Bank overrasker ved å legge opp til en ny renteøkning allerede i løpet av et halvt år.

– Dette er mye mer aggressivt fra Norges Bank på kort sikt, hvor man snakker om en ny renteøkning så tidlig som til sommeren eller høsten, sier Bruce til E24.



Samtidig påpeker han at Norges Banks anslag på lengre sikt er mer forsiktig.

– Våre prognoser tilsier fremdeles at vi vil få én til to små renteøkninger i året de neste to årene, sier Bruce.