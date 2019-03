Setter opp renten: Anbefaler folk å betale mest mulig ned på lånene nå

Torsdag kunngjorde Norges Bank at de setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, slik at renten havner på 1,0 prosent. Fremover er det ventet enda flere rentehevinger.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, sier at det først kan merkes på pengeboken, men at det ikke er noe automatikk i at økt styringsrente gir høyere boliglån.

– Men det er smart å være forberedt på høyere renter. Hvis boliglånsrentene går opp, så får mange naturlig nok mindre å rutte med, og må med det legge om forbruket sitt. Hvor mye avhenger av hvor mye du har i lån, sier hun.

Sandmæls anbefaling er å lage en egen fastrente ved å betale mer ned på boliglånet i dag.

– Ved å betale mer ned på lånet i dag, så har du en buffer dersom boliglånsrenten går opp. Betaler du mer ned på lånene dine, så venner du deg også til et lavere forbruk menes rentene fortsatt er lave.

– Er renteøkningene et argument for å binde rentene?

– Ja, hvis du ikke tåler en større renteoppgang bør du vurdere å binde boliglånsrenten. Men for mange er det nok lurt å ha en egen fastrente i stedet for å binde den, svarer hun.

Anbefaler deg å prute

Renteøkningen kommer til å gi en boligeier som har to millioner å betale på boliglånet en økning i renteutgifter på nesten 4.000 kroner i året etter skatt, ifølge beregninger fra Huseiernes Landsforbund.

De anbefaler boligeiere om å sjekke renten i banken der de har boliglån.

Privatøkonom Hallgeir Kvadsheim, kjent fra Dine Penger og Luksusfellen

– Vår oversikt for mars viser at den beste renten man får på vanlige lån på to millioner nå er på 2,42 prosent effektiv rente. Etter renteøkningen forventer vi at de beste rentene ender opp rundt 2,65 prosent effektiv rente. Jeg tror veldig mange vil kunne prute eller bytte seg til bedre betingelser, slik at man omtrent kan oppheve effekten av renteøkningen, sier Pihl.

Det anbefaler også privatøkonom Hallgeir Kvadsheim.

– Bankene prøver alltid å bruke Norges Banks rentebeslutning på å øke rentene, selv om det ikke alltid er grunnlag for det.

Han råder deg derfor til å ta en ekstra telefon til banken om de setter opp renten din.

– Hvis du kan vise at du har vært en god kunde, så kan du be om lavere rente eller at de setter ned renten for deg. Bankene bruker mye på å få deg inn som kunde, og om du truer med å bytte bank, så må de bruke tusenlapper på å få en ny kunde, sier Kvadsheim, og understreker at det alltid er noen banker som holder igjen.

Tror på mer pengesterke nordmenn

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank forteller at de ser for seg at renten kan komme til å øke med ett prosentpoeng i løpet av 2020. En slik økning beregner de at vil medføre omtrent 500 kroner ekstra i rene rentekostnader per måned per million man har i lån.

– Det vil merkes på nordmenns lån. Vi er også i verdenstoppen når det gjelder gjeldsgrad, sier hun, men presiserer at det er forventet en god lønnsvekst i år, slik at det er grunn til å se for seg at nordmenn vil ha mer å rutte med i 2020.

– Bra for reiseglade nordmenn

Sandmæl sier at sterk lønnsvekst er en av grunnene til at Norges Bank justerer opp rentene.

– En ny undersøkelse viser at nordmenn mener de sløser rundt 1.000 kroner i måneden, så jeg tror nok mange har mulighet til å møte en høyere boliglånsrente.

I tillegg til boliglånsrentene, så kan renter på forbrukslån og studielån følge etter styringsrenten.

– Det er skremmende hvordan låneopptaket til det norske folk har økt, særlig innen forbrukslån. Det gjør oss sårbare. Med tanke på at lønningene har økt på grunn av at norsk økonomi har gått godt, så burde vi tatt opp mindre i lån, ikke mer. Mange unge har aldri opplevd renteøkninger før, så denne renteøkningen kan være bra for å få folk til å forstå at de ikke må ta på seg for mye lån, sier Sandmæl.

Samtidig som rentene går opp, så styrker også kronekursen seg. Det lover godt for nordmenn som skal på ferie.

– Ja, dette er bra for reiseglade nordmenn, sier hun.