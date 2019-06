Sjeføkonom om rentehevingen: – Det var ikke behov for dette nå

Norges Bank satte som ventet opp styringsrenten til 1,25 prosent torsdag. Dermed har sentralbanken nå skrudd opp lånekostnadene i tre omganger etter at norsk økonomi ristet av seg oljenedturen.

Selv om de aller, aller fleste ventet at sentralbanksjef Øystein Olsen kom til å gjøre nettopp det, mener sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken at Norge godt kunne vært rentehevingen foruten.

– Vi har jo ganske nylig kommet opp til et ressursutnyttelsesnivå i norsk økonomi som er rundt normalt, med normal sysselsetting. Når vi da ser at den internasjonale økonomien er i ferd med å kjøle ned og utsiktene er dårligere, mener jeg det ikke er behov for å stramme inn i norsk økonomi nå, når vi vet at den økonomiske veksten er god nå, men kommer til å bli svakere neste år, sier Due-Andresen.

Handelsbanken tror den internasjonale veksten blir svakere enn det Norges Bank legger til grunn, og at de internasjonale faktorene kommer til å kjøle ned den norske økonomien.

Tror toppen er nådd



– Det var ikke behov for å heve renten nå. La det gå godt og så vil det kjøle seg ned neste år, i stedet for å stramme til i den situasjonen vi har nå, sier Due-Andresen.

Likevel varsler altså Norges Bank akkurat det alle ventet. Olsen trekker rentebanen opp i front, og fremskynder neste heving. Den neste hevingen sentralbanken ser for seg er nå fullt priset innen desember, med en viss sannsynlighet for septembermøtet.

Den planen kommer Øystein Olsen etter hvert til å gå bort fra, tror Handelsbanken.

– Vår spådom er at de ikke klarer å få renten videre opp. Det er internasjonale forhold som hindrer dem i det. Vi så i går hvor «duete» Fed var. Norges Bank hadde «cut off» i datainnsamling fredag i forrige uke, og etter det falt rentene videre. Vi tror internasjonale forhold kommer til å fortsette å kjøle seg ned og at det vil hindre flere hevinger, sier Due-Andresen.

80 prosents sannsynlighet for september



Sentralbanksjefen signaliserte at det vil komme ytterligere en renteheving i år. Samtidig skrur sentralbanken rentebanen noe opp i pengepolitisk rapport.

– Norges Bank løftet rentebanken og forutser at den neste renteøkningen sannsynligvis kommer allerede i september, skriver Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i et notat.

Han forklarer at rentebanen leder til 1,45 i fjerde kvartal, noe som gir 80 prosent sannsynlighet for en renteheving i september.

– Den neste rentehevingen kommer «garantert» innen desember ifølge rentebanen, skriver Bernhardsen videre.

Videre forklarer han at den nye rentebanen nå signaliserer rundt 50 prosent sannsynlighet for en renteøkning i 2020.

