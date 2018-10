Ved inngangen til det mange spår blir en lang periode med gradvise renteøkninger, kommer Frank Jullum med et klart råd til norske boliglånskunder: Bind renten!

– Nå er det gratis å binde boliglånsrenten, forsikringspremien er null, sier han.

Han mener boliglånskundene som binder renten nå er fornuftige, selv om fastrente historisk har vært ulønnsomt for boliglånskundene:

– Det er riktig at det historisk har vært veldig få perioder hvor det har lønt seg å binde renten, og at man ofte har kommet ut i minus ved å velge fastrente. En viktig årsak er at rentenivåene i mange år har falt, sier Jullum.

Men også boliglånskundene selv har skylden for at det ikke har lønt seg, mener han.

– Husstandene har ikke vært rasjonelle. De har bundet renten for sent, når det er for liten forskjell på fast og flytende, og når rentenivåene er nær toppen. Fastrente har derfor fått et dårlig rykte.

– Spar heller pengene

Sjeføkonomen kom med uttalelsene på den årlige boligkonferansen til Finans Norge og Eiendom Norge tirsdag.

Banksjef Gunnar Hovland i BN Bank er ikke enig i rådene Jullum kommer med:

– Ikke tro at du skal være smartere enn banken. Det må være klinkende klart at man ikke skal velge fastrente for å tjene penger, men for å forsikre seg. Fastrente er som en forsikringspremie, og historisk koster fastrente ett prosentpoeng mer enn flytende rente, sier Hovland til E24.

BØR BINDE: Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener boliglånskundene bør bruke muligheten til å binde renten før Norges Bank hever videre.

I BN Bank er det bare én prosent av boliglånskundene som nå har fastrente.

– Vi oppfordrer heller kundene til å etablere spareavtaler, og slik sett ha en buffer til renteøkninger, sier Hovland.

– Dette er tull

Jullum i Danske Bank er rykende uenig.

– Det er tull at det ikke lønner seg å ha fastrente nå. Med flytende rente vedder du mot Norges Bank, og det er de som setter renten, sier han.

– Mange hevder at man nærmest er dømt til å tape et fastrenteveddemål med banken. Banken kan mye mer om rentenivået enn folk flest. Hva tenker du om det?

– Man vedder ikke med bankene. De sender risikoen videre. Man vedder med markedet, sier Jullum.

Fastrenten litt lavere

Ifølge Finansportalen har Danske Bank nå en effektiv rente på 2,82 prosent for et boliglån med flytende rente og med 80 prosent sikkerhet.

Med tre års rentebinding og ellers samme betingelser er renten litt lavere – 2,67 prosent, med fem års binding litt høyere – 3,03 prosent, og med 10 års binding er renten 3,49 prosent.

Den beste fastrenten akkurat nå har Sparebank 1 Modum, med en rente på 2,47 prosent med tre års binding for LO-medlemmer. Beste flytende rente innenfor 80 prosent har Sparebanken Øst (Boligkreditt.no) med 2,27 prosent.

UENIG MED JULLUM: Sjef i BN bank, Gunnar Hovland.

– Vil merke fastrente

En oversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at langt over 90 prosent av norske boliglån er med flytende rente.

I land som Tyskland, Storbritannia og Nederland er det motsatt. Der har rundt 90 prosent av boliglånkundene fastrentelån. Også i Danmark er fastrenteandelen svært høy.

Finanstilsynet gir ikke konkrete råd til norske forbrukere. Men finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen påpeker at ved en kraftig renteøkning vil mange nordmenn raskt merke at de har flytende rente.

– En renteøkning gir umiddelbar effekt rett inn i folks husholdningsbudsjett, sa Baltzersen på boligkonferansen til Finans Norge og Eiendom Norge.