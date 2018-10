Google skriver i en pressemelding at direktøren for Google Cloud, Diane Greene, ikke får mulighet til å delta på Future Investment Initiative Summit, også kjent som «Davos in the desert», i Riyadh om to uker.

Greene ga ikke noen begrunnelse for avlysningen av turen, og en talsperson for Google ønsket ikke å utdype, skriver Reuters.

Dermed er Google det siste i en voksende rekke selskaper som dropper den viktige forretningskonferansen i Saudi-Arabia, etter at den anerkjente journalisten Jamal Khashoggi forsvant i det saudiske konsulatet i Tyrkia.

Av de mer prominente gjestene som nylig har strøket seg selv fra gjestelisten er JP Morgan-sjef Jamie Dimon og styreleder Bill Ford i Ford Motor Company, som begge trakk seg søndag, ifølge Reuters.

Flere trakk seg før helgen



Samtidig opplyser kilder til nyhetsbyrået at også Blackrock-sjef Larry Fink og lederen for Blackstone Group, Stephen Schwarzman, trekker seg.

Konferansen skal etter planen foregå 23. til 25. oktober.

Fra før har Viacom-sjef Bob Bakish meldt avbud. Det samme gjelder Uber-sjef Dara Khosrowshahi, LA Times-eier Patric Soon-Shiong og HP-direktør Joanna Popper, ifølge Bloomberg.

USAs finansminister fortsatt på vei



Sjefen for Siemens har så langt ikke trukket seg. Siemens er også partner i konferansen, sammen med HSBC og Credit Suisse. USAs finansminister Steven Mnuchin skal også etter planen være til stede.

Regjeringen i Saudi-Arabia har tidligere sagt at de vil slå tilbake hvis andre land forsøker seg på press og sanksjoner etter forsvinningen til journalisten.

Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, som blant annet jobbet for Washington Post, ble sist sett da han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia den 2. oktober.

Trusler førte til børsras



Kilder i det tyrkiske statsapparatet har hevdet at journalisten ble torturert, drept og partert inne i konsulatet, noe Saudi-Arabia har nektet for.

Khashoggi-usikkerheten har utløst frykt blant investorene på den saudiarabiske børsen.

Lørdag antydet USAs president Donald Trump at han kan innføre straffetiltak mot sin nære allierte Saudi-Arabia.

Dagen etter Trumps trussel falt den viktigste indeksen i Saudi-Arabia med hele 7 prosent. Med det var hele oppgangen så langt i år utradert.

Søkte gjennom konsulatet

Mandag fikk tyrkiske myndigheter anledning til å gjennomsøke konsulatet i et forsøk på å finne DNA-spor etter Khashoggi. Natt til tirsdag kom etterforskningsteamet ut igjen, skriver NTB.

Mandag kveld meldte CNN at saudiarabiske myndigheter, ifølge kilder, jobber med å skrive en rapport der det heter at Khashoggi døde av et feilslått avhør.

En av kildene opplyser til kanalen at rapporten er under arbeid og at ting kan endre seg.

Tirsdag morgen, norsk tid, er USAs utenriksminister Mike Pompeo i ferd med å lande i Saudi-Arabia, hvor han har blitt sendt av Trump for å snakke med kong Salman om Khashoggis forsvinning.