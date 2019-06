Oppfordrer norske skip til å holde seg unna iransk farvann

– Selv om det ikke er full klarhet i bakgrunnen for disse angrepene er Sjøfartsdirektoratets råd, med bakgrunn i dagens hendelse, inntil videre å holde god avstand til iransk farvann.

Det er den klare meldingen fra norske myndigheter etter at Frontlines tankskip «Front Altair» ble angrepet mellom Emiratene og Iran torsdag morgen.

«Front Altair» er en såkalt LR2-tanker på 111.000 dødvekttonn, og mannskapet er reddet av et skip i nærheten.

– Grunnet Fujairah-angrepene 12. mai og dagens angrep råder Sjøfartsdirektoratet norske skip å utvise høy aktsomhet og årvåkenhet i regionen.

Overfor VG sier en representant for tankrederiet at det ikke var noen nordmenn ombord på skipet, men at mannskapet stort sett består av folk fra Russland, Georgia og Filippinene.

Det er rapportert om at Kokuka Courageous også er angrepet, men dette blir ikke bekreftet av direktoratet.