Tidlig mandag morgen møtte en opplagt finansminister Siv Jensen pressen utenfor sitt hjem.

På vei inn i den ventende bilen melder Jensen at hun håper budsjettet får ønsket effekt.

– Nå må vi bruke de gode tidene til å trygge velferdssamfunnet, sier Jensen til de fremmøtte journalistene.

På spørsmål om hun frykter at dette er det siste budsjettet hun legger frem, sier ministeren at hun håper det ikke blir det.

– Jeg håper vi kan fortsette å legge frem gode statsbudsjetter i flere år fremover.

Oljepengebruken kommer naturlig nok til å få mye oppmerksomhet, og flere av journalistene spør om det.

– Nøkkeltallene kommer klokken åtte, og da blir mye av forventningene tatt ut for dere i pressen, sier Jensen.

Før hun forsvant inn i sin ventende limousin, nektet Jensen å komme med noen siste lekkasjer til den ventende pressen.

– Gode forsøk, men det kommer ikke noe mer nå.

På spørsmål om hun har noen gaver til KrF, svarte hun at hun tror det vil bli blandede reaksjoner.

– Det er mange saker i statsbudsjettet som jeg tror KrF sikkert kommer til å nikke gjenkjennende til, men sikkert også noen ting som de gjerne ville sett forbedret, svarte Jensen.

Tror på moderat budsjett

Mandag legges forslaget til nytt statsbudsjett frem for Stortinget, men allerede forrige uke kom det en rekke lekkasjer fra neste års budsjett.

– Vi tror på et nøytralt budsjett neste år. Vi har ikke behov for noe ekstra drahjelp fra finanspolitikken nå, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov til E24.

Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Budsjettimpulsen i 2018-budsjettet var på 0,1 prosentpoeng, noe som var en nedgang fra 0,4 prosentpoeng året før og 0,7 prosentpoeng i 2016-budsjettet.

– Hvis de legger seg på en nøytral linje, innebærer det at de kan øke oljepengebruken med fire til fem milliarder kroner. Det vil bare være en marginal økning, slik at innfasingen er mer i takt med den underliggende veksten i norsk økonomi, sier seniorøkonom Hov til E24.

Han peker på at Norges Bank må se seg nødt til å endre sitt bilde av norsk økonomi om de ikke legger seg på en nøytral linje.

– Hvis de legger seg på en nøytral linje, så er det i samsvar med det Norges Bank har lagt til grunn. Det betyr at det ikke vil utgjøre noen forskjell for rentene.

– Overraskelsene er nok små for oss i morgen. Statsbudsjettet pleier ikke å være noe stort tema for markedet. Kanskje spesielt i dagens situasjon, der det er en bred oppfatning om at det går bra i norsk økonomi, sier seniorøkonomen.