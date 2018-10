Andresen er nemlig lederen for Oljefondets etikkråd, som er underlagt Norges Bank – og dermed også departementet Jensen er øverste sjef for.

Mens finansministeren stiller seg uforstående til DNs påstand om at hun leier hytta til «millionrabatt», vedgår hun at Andresens mektige posisjon og relasjon til departementet gir mulighet for habilitetsfloker.

Jensen sier hun derfor vurderte koblingen «grundig» før hun i fjor skrev under på tiårs-kontrakten, som lar henne leie hytta for 40.000 kroner i året.

Og hun lover å ha problemstillingen i bakhodet også fremover.

– Det er bedre å erklære seg inhabil én gang for mye enn én gang for lite, sier Jensen i et intervju med E24.

Mener hytta er verdt 10.000 i uken



Andresen er en av Norges rikeste menn. Ifølge nyeste Kapital kontrollerer familien verdier for 33 milliarder.

Hytta er på rundt 50 kvadratmeter og ligger attraktivt plassert på Grimsøya i Oslofjorden – men beskrives av Andresen som «falleferdig», med svært enkel standard.

Eiendomsmegler Marius Berger mener imidlertid at milliardæren kunne tatt seg langt bedre betalt, og viser til «enorm rift» etter hytter i Oslofjorden.

– At du kunne få 10.000 kroner uken for en slik hytte, er jeg sikker på, sa han til DN.

Avisen skriver at Jensen fikk millionrabatt, men dette regnestykket synes å forutsette at hytta leies ut konstant i hver eneste uke, året igjennom.

Finansministeren sier dette er helt urealistisk, og mener avisen har fremstilt regnestykket «litt spesielt».

Jensen: – Utenkelig å være der om høsten

– Har du gjort noen undersøkelser for å forsikre deg om at prisen ikke kan anses som en fordel eller tjeneste?

– Den beste erfaringen jeg hadde var en leieavtale på en annen hytte jeg leide i Oslofjorden. Der var leieprisen vesentlig lavere enn dette, sier Jensen, og fortsetter:

– Dette var det ene utgangspunktet mitt. Det andre er forfatningen på hytta.

– Er den falleferdig?

– Nå har jeg tettet hull og satt den i stand, så nå er den helt OK. Men jeg har brukt mye tid på å pusse den opp, sier finansministeren.

Ifølge DN har Andresen-familien nylig lagt inn vann og bad i hytta, mens Jensen har lagt nytt panel.

– Den egner seg best for sommerbruk, for den er ikke vinterisolert, sier Jensen.

– Det er altså ikke en hytte jeg kan ha glede av å bruke året rundt. Det er helt utenkelig å være der om høsteren og vinteren, sier Jensen.

– Mine alarmklokker vil ringe



– Andresen leder etikkrådet for Oljefondet, som er underlagt Norges Bank og departementet du leder. Har du undersøkt og avklart at du ikke har for tette koblinger til utleier?

– Ja, det gikk jeg grundig opp før jeg inngikk avtalen. Hovedspørsmålet her er fremtidig habilitet; da jeg inngikk avtalen, hadde jeg ikke noe forhold til ham i det hele tatt. Men nå som jeg leier av han, så vil mine alarmklokker ringe med en gang, dersom det kommer opp saker som angår ham, lover Jensen.

– Samtidig forsvarer du leieprisen, men er dette likevel noe du vil se nærmere på nå, i lys av utspill om at leieavtalen din fremstår sterkt rabattert i forhold til markedspris?

– Jeg mener ikke det er noe grunnlag for det. At noen mener det, får så være. Men dette er en helt ordinær leieavtale på en helt enkel hytte. Habilitetsspørsmålet er avklart. Det betyr at det er mitt ansvar og plikt til å være på vakt. Det er viktig å praktisere dette strengt, og det gjør jeg.

– Hva hvis det nå skulle komme flere eksperter på banen som vurderer leieprisen som sterkt rabattert?

– Som sagt, mitt utgangspunkt er at dette er en veldig ordinær leieavtale. Jeg merker meg at man hadde fremstilt det litt spesielt i DN. De er litt tendensiøse. Man kan ikke beregne leieverdi på den måten, for hytta kan ikke brukes hele året.

– Hva synes du om å få spørsmål om denne saken?

– Det synes jeg er helt greit.